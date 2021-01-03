Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас в очередной раз решил достать из пыли Тартуский мирный договор от 1920 года, заключенные между Советской Россией и только что образованной Эстонской Республикой. Согласно этому документу часть Ленинградской (а именно правобережье реки Нарва) и Псковских областей (а именно Печерский район) были территорией Эстонии. Напомним, что в 1944 году эти территории были возвращены РСФСР, так же как и вся Эстония с 1940 года стала частью СССР. Более того, в 2004 году, вступая в НАТО, Эстония официально отказалась от каких-либо территориальных претензий на земли, принадлежащие ей до Второй мировой.Однако Пыллуаас уже не в первый раз заявляет, что этот договор все еще действующий, а стало быть, и эти территории должны принадлежать их стране. И вот очередное его заявление по этому поводу опубликовано на сайте парламента Эстонии.- Давайте начнем тогда сначала - поднимем Ништадтский договор, который мы заключили 300 лет назад по окончании Северной войны, - говорит депутат Госдумы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. - Проведем круглый стол у себя во фракции ЛДПР и еще раз напомним, что это была великая победа, и все эти территории навечно вошли в состав Российской Империи. Тогда мы окончательно вышли к Балтийскому морю, нам отошли Выборг, часть Карелии, вся Прибалтика и так далее. Ревель, который сейчас стал Таллином - это же русский город. И Тарту, где был подписал тот самый договор, о котором сейчас вспоминает парламентарий, - тоже. Это русский город Юрьев. Чисто эстонское название имеет только курорт Пиарну. Я там бывал: хороший курорт, белый песок на берегу Балтийского моря, которое вообще-то раньше называлось Варяжским. Придет время, когда мы окончательно восстановим наши западные границы – Прибалтика, Белоруссия, Украина. И снова назовем Балтийское море Варяжским, Белое море – Студеным, а Черное – Русским.И вот по Эстонии. Выход ее из состава Российской Империи вообще был незаконным, никто эти договоры не ратифицировал. Она же никогда не была субъектом международного права и не устанавливала никакие двусторонние отношения. Это была Шведская империя и Российская. Все! Советская власть позволила ей отделиться и создать Эстонию, которая в 40-е стала Советской Эстонией. Это все последствия дикой Октябрьской Революции. Кроме того, когда Эстонию брали в НАТО, то заставили подписать отказ от всех территорий, которые ей принадлежали до Второй Мировой. То есть они постоянно сами нарушают.- Выходит, все эти заявления эстонских политиков - всего лишь популизм?- Это просто попытка заявить о себе. Что есть такая Эстония, такой договор. Да какая Эстония и какие договора? Никто не знает толком, где находится эта Эстляндия. Маленький народ, 900 000, никакой промышленности. Есть ликер «Старый Таллин», который, кроме нас, никто не знает и не покупает. Да все эстонцы будут счастливы оказаться в составе России.У Эстонии единственная граница с Россией, ей бы молчать надо и звать русских, как туристов. Сделать страну-гостиницу, чтобы все там могли отдыхать. Прекрасный город Таллин, которому надо вернуть старинное название Ревель, там приятно походить, посмотреть. А территориальные претензии вообще исключаются. Но они наглеют, выдали несколько сотен, а может и тысяч паспортов жителям Псковской области, чтобы потом заявить, что вот здесь проживают граждане Эстонии. Наши некоторые русские дурачки действительно получают эстонский паспорт, но это им ничего не даст. Потому что это нарушение двусторонних отношений и вмешательство во внутренние дела России.- К нашей стране территориальные претензии имеют порядка десяти стран – Япония, Литва, Украина. Что вы им всем сказали бы?- Все эти претензии исторически никак не обоснованы. Это все территории, отошедшие к России в результате военных побед. Поэтому никто не имеет права заявлять нам никаких претензий. Пусть подумают о будущем, когда нам придется окончательно этот вопрос решать. Эстонии не будет, Латвии не будет. И Японии надо успокоиться и подумать о других островах, которые примыкают к Курильской гряде. И турки Крым никогда не получат, мы скорее восстановим Западную Армению, и Грецию, и Болгарию. Про заявления Зеленского относительно Крыма то же самое, никто им ничего не вернет, все это просто какая-то бравада.«Ивангородская крепость была построена, как форпост против шведов, а не эстонцев»: Власти Ленинградской области ответили на территориальные притязания ТаллиннаО них заявил спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас в новогоднем обращении (подробности).