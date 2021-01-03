В какие только приключения не попадал Павел Прилучный в 2020 году. И Новый год начал с долгожданной премьеры. Фильм «Мажор» вышел 2 января сразу на онлайн-платформе Кинопоиск HD и производством проекта занималась все та же продюсерская компания «Среда». Однако отзывы о проекте чуть отличаются от привычных восхищений сериалом «Мажор».По сюжету детектива главный герой Игорь Соколовский (Павел Прилучный) сбегает из тюрьмы и снова уходит во все тяжкие, как в первом сезоне «Мажора». Едва не погибший от пули, прошедшей навылет, офицер в изгнании начинает светскую жизнь со всеми вытекающими — наркотики и виллы, девушки и ночные клубы. За персонажем охотятся и враги, и ФСБ, и почти весь город. Сам Соколовский, судя по всему, так и не разобрался, на чьей он стороне.То ли репутация теперь опережает актера Прилучного, то ли полнометражный фильм — это совсем другая технология и сделать картину по следам сериала не удалось, но первые зрители проекта остались не в восторге. Особенно удивило аудиторию то, что во вселенной кино-«Мажора» практически не осталось героев из сериала.Пока у комедийного боевика, как позиционировали проект продюсеры, весьма средний рейтинг на Кинопоиске (6,4 балла). И вот какие отклики оставляет публика:«Первое разочарование 2021 года, смотрю уже 40 минут и эмоций никаких, красивые дома, машины, Стычкин в роли наркодиллера, а сюжета, чтобы зацепил, — ноль»«Сериал умер, но по его мотивам, сделали игру — стрелялку. Только две фотки, Вики и Дани, отсылают к «Мажору». Остальных персон, нет совсем»«И к чему был этот фильм? Если первая часть показывала, как из простого богатенького оболтуса вырастает личность, ценящая и уважающая жизнь, настоящие человеческие отношения, вторая и третья — как меняется человек под влиянием мести, как может ошибаться и падать, как взрослеет и берет на себя ответственность. То сейчас — о чем? Чтобы забыть все то, что было вначале?»«Да уж, мультяшные спецэффекты на уровне 50-летней давности....позор»«Прям боюсь художников обидеть... на языке только местные идиоматические выражения»Однако есть и те, кто оценили старания продюсера Александра Цекало (одну из эпизодических ролей он отдал своей жене Дарине Эрвин) и описал фильм в экзальтированно-восторженных тонах:«А я прямо в восторге, так круто, динамично, классно! Без чернухи, депрессняка, смысла жизни и прочей ерунды, которыми сейчас заполнен экран, и без обнаженки, и без мата, слава богу! Прилучный обалдеть как хорош! А если еще на большом экране — вообще вау! И, главное, шикарная концовка, добро должно побеждать зло! Спасибо Цекало, молодец!Респект за фильм»«Ребята, вся команда, Молодцы! «Мажор. Фильм» - это наикрутейшая придумка между третьим и четвертым сезоном. Мы все знаем, насколько огромна аудитория поклонников сериала и сколько предположений сюжета фильма обсуждалось в сети и какие баталии и споры шли по возможному сценарию. Но сюжет опередил все возможные ожидания! Экшн не отпускает зрителя ни на секунду, но при этом мы чувствуем каждого героя и их внутренние ощущения, что довольно редко для экшна. Более того, качество съемок выше всех похвал. Предусмотрены малейшие детали и создается гармоничный целостный стиль, где невозможно придраться ни к одной пуговице или столбу. Про актерский состав и говорить не стоит, ребята выложились на все 100%, а может и больше. Фильм, еще больше повысил уровень ожидания четвертого сезона. Спасибо всем за этот подарок на НГ и за качественное и родное кино! »