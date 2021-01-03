Новогодние каникулы Полины Гагариной обернулись громким скандалом: ее бывший супруг Дмитрий Исхаков категорически запретил певице вывозить за границу их общую дочь Мию и даже написал заявление в полицию. В соцсетях фотограф намекнул, что артистка отправляется в отпуск не одна, а с новым мужчиной. Однако Полина, презрев все запреты экс-супруга, все же улетела за границу. Артистка посадила в частный самолет детей - трехлетнюю Мию и 13-летнего Андрея, сына от первого брака с актером Петром Кисловым – и улетела на Мальдивы. Как выяснилось, подозрения Дмитрия Исхакова были вполне оправданны. Вместе с 33-летней певицей и ее детьми на курорт бизнес-джетом улетел и ее новый бойфренд – 47-летний саунд-продюсер Владимир Чиняев. Видимо, певица решила, что детям пора привыкать к новому папе, потому и взяла их в романтический отпуск с новым другом.Роман с Чиняевым Полине приписывали еще прошлым летом. Якобы их отношения, поначалу рабочие, постепенно переросли в романтические. Осенью Полина отправилась в Турцию и публиковала в Инстаграме точно такие же снимки из Анталии, что и Чиняев. Тут-то все и поняли, что на курорте влюбленные отдыхают вместе.Сейчас ситуация повторилась: Гагарина и Чиняев публикуют в соцсетях одинаковые фотографии с Мальдив, снятые на одном и том же курорте. Полина в сторис продемонстрировала голубой бассейн на своей мальдивской вилле и ножки Мии, топчущие белоснежный песок на пляже. А Владимир похвастался в Инстаграме роскошным видом на океан, сняв видео с террасы своего дома.Тот факт, что Полина решила отправиться в путешествие вместе с детьми и любовником, взбесил Дмитрия Исхакова, узнавшего о ее планах буквально в последний момент.- Я был вынужден в интересах своего ребенка подать заявление на запрет выезда за пределы РФ в соответствии со своими правами и законом, - написал Дмитрий в Инстаграме. - Во-первых, меня никто не поставил в известность, что мои ребенок куда-то летит. Я узнал об этом от третьих лиц (согласитесь, это само по себе дико. Со мной никто не советовался и ничего не обсуждал). Я отправил официальный запрос, в котором просил уточнить, в сопровождении кого, в каком составе, в какую страну, каким видом транспорта и на какой период времени наша дочь улетает. Ответа я не получил. Мия не любит и не очень хорошо переносит длительные перелеты, и всем членам семьи это прекрасно известно. Текущая обстановка с пандемией, также совершенно не в пользу далеких поездок. Во-вторых, и это очень важно, слухи ходят разные, я опасаюсь, что в поездке их собирается сопровождать человек, статус которого мне совершенно не ясен. Еще раз повторю. Я был вынужден написать это заявление в интересах ребенка. А вы бы отпустили своего маленького ребенка с совершенно посторонним человеком?Поклонники певицы живо интересуются: кто этот мужчина, покоривший сердце одной из самых красивых звезд российского шоу-бизнеса? Многие отмечают, что Полина вновь наступила на те же грабли, что и в случае с экс-супругом Дмитрием Исхаковым: ее новый избранник гораздо старше (на 14 лет), далеко не красавец и зарабатывает явно меньше Гагариной. А ведь, как поговаривают, именно из-за существенной разницы в доходах брак Полины и Дмитрия и дал трещину. По данным Forbes, Гагарина в прошлом году заработала 5,3 миллиона долларов.О новом мужчине Полины Владимире Чиняеве известно немного – он ведет непубличный образ жизни. Саунд-продюсер работает под псевдонимом ChinKong. Кроме Гагариной он сотрудничает со многими другими артистами – группой «Дискотека Авария», Эмином, Филиппом Киркоровым, Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным. До недавнего времени (по крайнем мере, еще летом прошлого года) Чиняев был женат и воспитывал вместе с женой двоих детей.Вместе с Владимиром Гагарина записала песню «Небо в глазах», при этом он был не только саундпродюсером, но также принимал участие в написании самой композиции. После выхода трека Полина назвала ее «очень личной».- Признаюсь, что «Небо в глазах» - очень личная песня и отражает не только мое состояние, но, как мне кажется, состояние всех, кто сейчас влюблен. Она полна надежды и веры. Она о том, что у любви нет преград — ни время, ни расстояния, ни трудности не могут встать на ее пути. Любовь огромна, как море и небо, и необходима, как вода и воздух, — рассказывала Гагарина.