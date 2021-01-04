Слухи о тяжелом состоянии Бориса Моисеева с завидной регулярностью курсируют в светской тусовке. Кто-то говорит, что певец прикован к постели, кто-то рассказывает о том, что он еле-еле сводит концы с концами. Соседи звезды тоже подливают масла в огонь. Мол, раньше артист часто гулял во дворе своего дома, но в последнее время его не видно. Помощник исполнителя хита \\"Голубая Луна\\" решил расставить все точки над i.Директор звезды Сергей Горох чуть ли не единственный, кто почти каждый день навещает Бориса Моисеева. Помощник 66-летнего певца не перестает утверждать: с артистом все хорошо. Сейчас Борис мечтает о путешествиях. Ближе к лету артист планирует уехать из России.Артист надеется, что сможет посетить Юрмалу, где у него есть собственная квартира. Не исключено, что Моисеев побывает и в Майами. Там живет его близкий человек. Адель Тодд давно дружит с вокалистом и с нетерпением ждет его. Вместе они долго гуляют вдоль океана и даже занимаются йогой, сообщает Собеседник.Ru.Напомним, в конце 2015 года Борис Моисеев закончил свою гастрольную деятельность и объявил себя \\"российским пенсионером\\". Тогда у него случился повторный инсульт. \\"Не он «завязал» со сценой - жизнь его «завязала». Борис Михайлович живет в Москве. Он принял себя таким, какой он есть\\", - делился Горох.Отметим, что здоровье певца пошатнулось в 2010 году. Тогда у него произошел первый инсульт. Состояние артиста было тяжелым - после остановки сердца его ввели в медикаментозную кому. Он долгое время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Певец тогда смог восстановиться и даже вернулся на сцену. Врачи рекомендовали артисту изменить образ жизни и прекратить все выступления. Но Моисеев решил по-своему. В итоге организм не выдержал.