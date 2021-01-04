Полина Гагарина с детьми отправилась на Мальдивы: певица остановилась в отеле на роскошном курорте в Индийском океане. И тут же решила похвастаться местными красотами, сфотографировавшись на пляже. Прикрывшись широкополой соломенной шляпкой, Гагарина заинтриговала подписчиков, написав в Инстаграме:- Думайте сами, решайте сами... есть купальник или нет.Со стороны, действительно, кажется, что купальника на Полине нет. И что под шляпкой она позирует совершенно обнаженной. Но поклонники решили, что певица все-таки пошутила. И что бикини на ней, разумеется, есть.«Конечно есть, вы же не Волочкова», «Все так гармонично, что не важно», «Зная тебя, там наверное и шуба присутствуют, не говоря про нижнее белье», «Какая стройняшка, даже в шляпку поместилась вся», - пишут они в комментариях.Один из фолловеров пошутил: «Старший ребенок фоткает?», намекнув на то, что на Мальдивах Гагарина отдыхает вместе с новым возлюбленным. По слухам, компанию 33-летней певице составил 47-летний саунд-продюсер Владимир Чиняев. Он отправился в отпуск вместе с Полиной и ее детьм – трехлетней Мией и 13-летним Андреем, сыном артистки от первого брака с актером Петром Кисловым. Присутствие Чиняева вызвало резкое недовольство бывшего мужа Гагариной Дмитрия Исхакова, возмутившегося, что его дочь Мия во время отдыха находится рядом с посторонним мужчиной. Дмитрий даже написал заявление, запретив жене вывозить девочку из страны. Но Полина не послушалась экс-супруга и улетела на Мальдивы на частном самолете.Влюбленные остановились в отеле Anantara Kihavah Maldives Villas. Стоимость виллы, расположенной на берегу океана, по самым скромным подсчетам обходится Гагариной и ее новому мужчине от 300 тысяч рублей в сутки. О том, что Полина встречается с Чиняевым, заговорили еще летом прошлого года. Их отношения, поначалу рабочие, постепенно переросли в романтические. Осенью Полина ездила с детьми в Турцию, и ее новый избранник отдыхал вместе с ними. Сейчас ситуация повторилась, пара вновь улетела в отпуск вместе. Гагарина и Чиняев публикуют в соцсетях одинаковые фотографии с Мальдив, снятые на одном и том же курорте.Саунд-продюсер работает под псевдонимом ChinKong. Кроме Гагариной Чиняев сотрудничает со многими другими артистами – группой «Дискотека Авария», Эмином, Филиппом Киркоровым, Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным. Известно, что до встречи с Гагариной Владимир был женат, они с женой воспитывали двоих детей.