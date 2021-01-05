Пока туристам во всем мире рекомендуют воздерживаться от заграничных путешествий, некоторые российские звезды шоу-бизнеса решили не обращать внимания на запреты. И даже обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса, из-за которого многие страны ужесточили правила въезда, не испугал их. Большинство знаменитостей отправились в Индонезию на остров Бали. Хотя попасть туда можно только по дорогой бизнес-визе, да еще предварительно просидев пять дней в столице страны Джакарте на жестком карантине в отеле, звезды решили рискнуть. На индонезийском острове отдыхают Регина Тодоренко с мужем Владом Топаловым, Сергей Лазарев, Гуф, Рита Дакота и ее бывший муж Влад Соколовский. Другие звезды облюбовали Мальдивы: новогодние каникулы там проводят певицы Ольга Бузова, Полина Гагарина, Настасья Самбурская, Ксения Бородина и футболист Дмитрий Тарасов. Еще один десант российских селебритиз высадился в Дубаи: там отдыхают Лолита, Алсу, Виктория Лопырева, Тимати, Наталья Рудова и Моргенштерн.Дальше всех решила отправиться Глюкоза: певица вместе с семьей уехала в Майами. Хотя в США коронавирус бушует особенно свирепо, артистка не побоялась лететь в Америку, ведь она уже переболела ковидом. Вместе с Натальей Ионовой погреться под южным солнцем отправились ее муж и дочери – 13-летняя Лида и 9-летняя Вера. В Инстаграме Наталья публикует снимки и видео, снятые у бассейна. В одном из роликов артистка заходит в голубую воду, демонстрируя свою точеную фигуру.В другом видео певица рассказывает, что не была в Майами семь лет и очень соскучилась по этому городу.- Ну, как тебе здесь, в Майами? – спрашивает артистка у дочки.- Круто, - отвечает Вера.- Да! У нас тут все круто, - объявляет Наталья Ионова.На завить поклонникам Глюкоза рассказывает, как ей повезло с погодой – в Майами жарко, солнечно и можно загорать, а также признается, что очень скучала по теплому климату.В США проводит зимние каникулы и Филипп Киркоров. Артист владеет домом в Майами, куда он прилетел отдохнуть вместе с детьми – дочкой Аллой-Викторией и сыном Мартином. В Инстаграме певец показал свой двухэтажный особняк, в котором есть бассейн, сад, кинотеатр и небольшой автопарк. Главное украшение дома – кованая лестница, ведущая из просторного холла на второй этаж. Сняв видеоролик, Филипп объявил, что прилетел в Майами на новогодние праздники.- Начинаем кайфовать. Здравствуй, отдых, здравствуй, дом, - сообщил Киркоров в видео.