Только не смейтесь, но Украина нацелилась на проведение Олимпийских игр. То ли в 2030-м, то ли в 2032-м годах. В Киеве еще окончательно не решили. Об этом заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.- По нашему мнению, уже через десять лет в нашей стране будет развитие. В результате этого мы сможем провести Олимпийские игры, мы будем способны сделать это. Нам нужно ставить перед собой амбициозные цели. Для нас проведение Олимпиады является классной целью, - объявил Гутцайт. - Мы будем развивать инфраструктуру, будем привлекать всех, будут свободны рабочие места, чтобы люди не выезжали на работу в другие страны, но работали здесь, на месте, на Украине, чтобы строили спортивные объекты. А к нам будут приезжать туристы. Это туризм!Украине, безусловно, есть что предложить миру. Как минимум, новые виды спорта. Так, перед Новым годом, например, в Буковеле Ивано-Франковской области прошел очередной этап чемпионата страны по биатлону. Очень оригинально провели. Ни в одной другой стране такого не было. Потому что биатлонистам запретили стрелять из винтовок. Смешанная эстафета прошла без стрельбы, потому что организаторы были вынуждены запретить стрельбу из-за того, что стрельбище на стадионе не отвечает требованиям безопасности. А для соответствия этим требованиям надо было потратить на переоборудование некую сумму денег, которых, естественно, нет.Была ли смешанная эстафета просто лыжной гонкой с винтовками за плечами, или же биатлонистам выдавали на огневых рубежах бумеранги чи рогатки – такие подробности не сообщаются. Вполне возможно, что спортсмены даже снимали винтовки и кричали «пу-пу», имитируя выстрелы. Но судьи определили и победителей (команда Харьковской области), и призеров.В общем, надо только найти побольше денег – и Олимпиада, считай, в кармане. Это другие начинают оформлять заявки за 10 лет, проектировать и строить новые объекты и реконструировать старые за 5-7 лет, а для Украины это все не нужно. Через 10 лет начнется развитие, и туристы привезут деньги на Олимпиаду.Правда, надо решить вопросы безопасности. Глава погранслужбы Украины Сергей Дейнеко предложил попросить денег у ЕС, чтобы достроить знаменитую «Стену» имени Арсения Яценюка для предотвращения агрессии России. И надо-то всего ничего – по расчетам главпогранца Незалежной, каких-то 4,5 млрд. Вряд ли гривен. Поскольку 2 млрд. гривен Украина уже потратила на проект, но к настоящему времени из 2000 километров оборудованы только 12 км.А возить иностранных туристов и зарубежных спортсменов будут новые украинские самолеты, поскольку от строительства гиперлупа Украина отказалась. Например, Ан-178-100Р, меморандум о строительстве которых в количестве аж 3-х экземпляров был подписан на днях в присутствии аж самого президента Зеленского. Подписание прошло в цеху ГП «Антонов», на фоне полуразобранного единственного Ан-178, который до сих пор поднимался в небо, и даже летал на какие-то авиасалоны с положенными на пол фюзеляжа плитами для выравнивания центровки нового украинского летака. Наверное, плиты приваривали, чтобы они не смещались и не нарушали центровку.Украинская пресса уже окрестила подписание меморандума (не путать с Будапештским - !) возрождением украинского авиапрома. Подзабыв почему-то, что за последние 5 лет ГП «Антонов» подписало аж 8 подобных меморандумов на строительство и продажу для нужд страны и на экспорт 38 самолетов Ан-178. Но за последние 10 лет на предприятии смогли сделать всего один подобный летак, который сейчас стоит в цеху, наполовину разобранный. Но в этот раз все получится. Однозначно. Надо только денег найти, попросить у кого-нибудь.Правда, смущает несколько тот факт, что в отношении того же Гутцайта в 2019-м возбуждали уголовное дело «по факту хищения средств, выделенных на закупку спортивных лодок для детско-юношеских спортшкол Киева», но, согласитесь, это ведь такие мелочи. Все ведь явно не украдут, останется и на Олимпиаду.Ну, а если вдруг не сложится, или деньги куда-то исчезнут, можно обратиться к новаторскому опыту Украины, которая сможет предложить миру новые виды соревнований. После биатлона без стрельбы можно провести олимпийские соревнования по футболу и теннису без мячей, хоккею без шайбы, лыжным гонкам без лыж, бадминтону без воланов и ракеток, прыжкам в высоту без шеста и планки, прыжкам на лыжах без трамплина и так далее. Да мало ли что сумеет придумать пытливый и изворотливый украинский ум!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭксперт: Если б русскую вакцину в Киев привезла Тимошенко — стали бы колоться!Почему власти Украины считают предлагаемую Россией анти-ковидную помощь «гибридной войной» (подробности).