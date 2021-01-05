Сборная России после оглушительного поражения сыграет свой последний матч на МЧМ-2021. В поединке за \\"бронзу\\" - шанс реабилитироваться после 0:5 от Канады. \\"КП\\" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Финляндия - Россия 6 января 2021.Статистика личных встреч Финляндия - Россия 6 января 2021Сборная России последний раз играла против Финляндии на молодежных ЧМ в финале МЧМ-2016 и уступила 3:4 в овертайме. Но на групповом этапе 28 декабря 2015 года тогда победила 6:4.Прогнозы букмекеров на матч Финляндия - Россия 6 января 2021Небольшое преимущество у сборной России согласно котировкам букмекеров. Исходя из таких цифр можно сделать вывод - будет победа в напряженной игре.Прогноз на матч Финляндия - Россия 6 января 2021Россия победит сборную Финляндии.Время начала матча Финляндия - Россия 6 января 2021Матч Финляндия - Россия 6 января 2021 года в 01:30 по московскому времени.Где смотреть матч Финляндия - Россия 6 января 2021Прямую видеотрансляцию матча Финляндия - Россия 6 января 2021 будет показан в прямом эфире Первого канала, на сайте 1tv.ru и на сайте ФХР, начиная с 01:30 по московскому времени.Трансляция матча Финляндия - Россия 6 января 2021Трансляция матча Финляндия - Россия 6 января 2021 года в России будет доступна в прямом эфире Первого канала и на сайте ФХР, начиная с 01:30 по московскому времени.