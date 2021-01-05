Отчего развалился Советский Союз и кто в этом виноват? Часть ответов на вопрос дает успевшая выйти до Нового года книга \\"Измена командармов\\" доктора исторических наук, исследователя Гражданской войны Андрея Ганина. Увесистый том посвящен судьбам командующих советскими армиями и фронтами, перешедших на сторону антибольшевистских сил.Не секрет, что измена на самом верху, среди высшего командного состава представляла наибольшую опасность для советской власти. Красных предали несколько командующих армиями и фронтами.Что побудило военачальников поступить именно так?Информация во многом неожиданна и имеет не только историческое, но и социально-психологическое значение.Предавший раз - обязательно предаст сноваБольшевиков сильно интересовало, можно ли использовать для своих нужд царских офицеров. Во время Гражданской войны много и громко спорили на эту тему. Ярым противником был товарищ Сталин, уверенный, что царские главнокомандующие \\"все равно предадут\\". Однако точка зрения товарища Сталина проиграла точке зрения Троцкого.Ганин рассказывает о судьбах таких привлеченных царских офицеров: не только предателей, но и верных последователей идеям коммунизма.Одна из самых интересных историй - о маршале Советского Союза Леониде Говорове. В годы Великой Отечественной войны маршал оборонял Ленинград, но, раньше, в звании поручика, воевал на стороне колчаковской армии. Когда колчаковцы сдали Томск - Говоров перешел на сторону красных. Его отправили воевать с Деникиным, и он так проявил себя, что получил орден Красного Знамени, высшую награду тех времён, уровня героя СССР.Впоследствии многие царские генералы были репрессированы, но Говорова эта участь миновала. Тем не менее всю жизнь маршал таился и скрывал, что именно при Колчаке за ратные подвиги получил повышение в поручики.Мы ничего не знаем о войнеВсе, что касается истории Гражданской войны - до сих пор темно и непонятно.Как рассказывает ведущий специалист Российского Государственнго архива социально-политической истории (РГАСПИ) Сергей Соловьев, и по сей день в научный оборот не введено огромное количество документов, связанных с этим историческим периодом.- Приведу простой пример. В свое время по инициативе Горького собирались воспоминания участников войны. Предполагалось использовать это для написания истории войны. Воспоминания записывали не только у известных людей, но и у рядовых участников событий. Собралось около шести тысяч свидетельств, из которых было использовано меньше десяти процентов. Долгое время они лежали в архиве Института марксизма-ленинизма и описывать их начинают только сейчас. Почему так получилось - архивная загадка.Еще один небольшой кусочек этой загадки приоткрывает труд Андрея Ганина, в котором собраны ранее неизданные документы, факты, свидетельства, фотографии и страшные истории.