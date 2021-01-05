Европа, особенно ее северная часть во главе с Данией, сделала очередной цивилизационный рывок в сторону от остального, погрязшего в консерватизме мира. И теперь вряд ли их скоро кто-нибудь догонит.В Дании сейчас по этому поводу бурный скандал.Там вышел датский мультсериал для детей (тут следует старательно подчеркнуть – именно для детей) с вполне нейтральным на русский слух названием «Джон Диллерманд».Обычный в общем-то мульт, рекомендованный для детишек от 4-х до 8 лет, где главный герой – пластилиновый мужичок в красно-белой тельняшке - ежесекундно попадает в разные нелепые ситуации.И все бы ничего. Да только в переводе с датского фамилия героя переводится как, простите, пенис. И ведет он себя, еще раз простите, соответствующе. Диллерманд имеет сказочную опцию – его пенис бесконечно увеличивается , чем Джон с недетской проворностью пользуются. Например, ворует сосиски с фабрики, пока его не засасывает конвейер. Летает с его помощью на воздушных шарах, дрессирует льва, превращая его в кнут...В общем, беззаботно и интересно проводит с пенисом время, развлекая детвору.Даже у видавшего разные прогрессивные извращения датского общества появились вопросы.Не забыли, например, создатели сериала перед возрастом аудитории – 4-8 лет - поставить двойку. Может, все-таки 24-28?Или – если серьезно, не педофилия ли это?В Danish National TV заявили, что проект не имеет никакого отношения к сексуальности, а глава телеканала Мортен Сков Хансен сообщил, что хотя и предчувствовал много споров вокруг мультфильма, но у проекта есть много защитников. Дескать, родители благодарили создателей Диллерманда за возможность «поговорить со своими детьми о теле».В России, кстати, мультфильм можно посмотреть на ютубе – Джона пока не успели запретить и проклясть, как мультяшного растлителя.И у российских родителей есть возможность самим решить – что это?