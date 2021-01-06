Имя актрисы Татьяны Лавровой прогремело на всю страну в 1961 году. Ей тогда было всего 23 года, когда на экраны вышла драма Михаила Ромма \\"Девять дней одного года\\". Главная роль в любовном треугольнике физиков-ядерщиков, которых сыграли Иннокентий Смоктуновский и Алексей Баталов, сделала актрису знаменитой. А ведь гораздо позже экранная история стала реальностью. Только в жизненном любовном треугольнике красавице-артистке пришлось делить Андрея Вознесенского с его женой Зоей Богуславской. И именно Лавровой поэт посвятил знаменитые строчки \\"Ты меня на рассвете разбудишь, проводить необутая выйдешь\\".Судьбу актрисы Татьяны Лавровой нельзя назвать счастливой. Культовую мелодраму \\"Девять дней одного года\\" с 23-летней актрисой в главной роли посмотрели 23 миллиона советских и зарубежных зрителей. Но спустя несколько лет артистка обронила в интервью: \\"Моя история с кино не очень состоялась\\". После громкого успеха режиссеры не засыпали ее предложениями. На экране она вновь появилась лишь через четыре года. Премьера оптимистической драмы Михаила Швейцера и Софии Милькиной \\"Время, вперед!\\", в которой Лавровой досталась роль второго плана, состоялась в 1966 году. Позже, конечно, были и другие роли. Но повторить успех своего дебюта Лаврова больше не смогла.В личной жизни и вовсе все было куда трагичнее. Первый союз Татьяны Лавровой с актером Евгением Урбанским длился семь лет. Они не были расписаны. В талантливого красавца, которого называли советским Марлоном Брандо, Татьяна влюбилась студенткой. Женатый на тот момент Евгений был старше молодой любовницы на шесть лет. Влюбленные поселились в театральном общежитии, потом ютились за ширмой в коммуналке, где жила бабушка Лавровой. Но их отношения разрушились из-за измены.На сцене \\"Современника\\" Татьяна познакомилась с Олегом Далем. Они поженились и прожили всего полгода. Даль злоупотреблял спиртным, Татьяна пила вместе с ним, уже тогда пристрастилась к алкоголю. Артистка часто жаловалась на Даля: \\"Олег сильно пьет и меня заставляет. Говорит - одному скучно. Чуть ли не каждый день из-за этого скандалы\\". Однажды она будучи пьяной позвонила подруге. \\"Слышу в трубке пьяный голос Тани. Лаврова начинает оправдываться: мол, выпила, чтобы Олегу меньше досталось\\", - вспоминала приятельница. Лаврова очень любила Даля, но все равно вскоре с ним рассталась. Поняла, что катится в пропасть вместе с мужем. Нашла в себе силы развестись, чтобы не спиться.1965 год оказался для Лавровой очень драматичным. Она тяжело переживала разрыв с Далем. К этому добавилась горестная весть о гибели на съемках Евгения Урбанского. А потом умер Даль. Его смерть стала для Татьяны ударом. Вот как она вспоминала известие о его кончине, заявив, что во сне он приходил к ней попрощаться: \\"Ночью он мне приснился. Задумчивый, грустный и почему-то с бородой. Почему с бородой? Он же никогда ее не носил\\". Хоронили актера 7 марта. В гробу он лежал с бородой. Как потом выяснилось, ее пришлось отрастить для роли, в которой Олег не успел сняться.Третьим мужем Лавровой стал футболист \\"Торпедо\\" Владимир Михайлов, в браке с которым родился сын Владимир. Он изводит звезду ревностью, когда жена задерживалась после спектаклей, требовал отказаться от косметики и ярких нарядов. Лаврова ушла от спортсмена, прихватив с собой трехлетнего сына. Расстались они так нехорошо, что Татьяна запретила Михайлову видеться с Володей и вообще вычеркнула его из жизни.Есть версия, что причиной развода стал роман Лавровой с Вознесенским. Но отношения с женатым поэтом счастья артистке не принесли. Поэт метался между женой Зоей Богуславской и любовницей, не решаясь бросить одну ради другой. Впрочем, расставание было неизбежным. Вознесенский в итоге остался подле супруги. \\"Он постоянно обещает уйти от жены, но не уходит. Потом Татьяна надолго пропала. Объявилась, позвонив, попросила срочно приехать. Встретила словами: «Никаких отношений с Андреем больше нет. Оля, меня так унизили...». Судя по тому, что Таня была буквально раздавлена, история там вышла очень нехорошая\\", - рассказывала о разрыве любовников в одном из интервью писатель Ольга Никулина.С деньгами у Лавровой всегда было плохо. Получив гонорар за фильм, она тут же спускала его на бурные застолья, которые собирала у себя по поводу и без. Состав гостей менялся постоянно. На очередном дне рождения редко можно было встретить человека, который присутствовал на предыдущем.Последние годы народная артистка сильно страдала. Серьезные проблемы со здоровьем начались у нее после того, как во время репетиции в театре она упала с высокой лестницы и повредила позвоночник. Пришлось сделать несколько операций, которые лишь на время облегчали состояние. В последние годы Лаврова даже сидеть подолгу не могла. Потом у нее подозревали инфаркт, звучал диагноз - бронхит. Татьяна - заядлая курильщица, не расстававшаяся с пагубной привычкой десятилетиями. Кроме бронхита медики заподозрили у женщины рак желудка. Татьяна Евгеньевна сильно похудела и еле передвигалась. Она стала слепнуть. Но даже в таком состоянии не расставалась с сигаретой.\\"К еде, как мы ни уговаривали, Таня не притронулась. Только тянула из бокала вино и курила одну сигарету за другой. Она выглядела очень больной, изможденной и уставшей. Вся тахта, где она любила сидеть, была в подпалинах и дырках от не затушенных сигарет. Видимо, выпадали из пальцев, когда Таня засыпала. «Господи, она же может сгореть заживо или в дыму задохнуться!». Засыпала она со снотворным\\", - вспоминала ее подруга.В последние несколько месяцев Лаврова то ли заглушая боль, то ли пытаясь отвлечься от мыслей о приближающемся конце много пила. В одиночку. Только заведется копейка - тащилась в магазин рядом с домом. Сын ее искал по скверам и соседним дворам, всем продавцам запретил продавать матери спиртное, но она все равно умудрялась напиваться.Умирала Лаврова мучительно в больнице, где после осмотра у нее обнаружили пневмонию. \\"У меня есть фотография с последнего дня рождения Тани. Там она похожа на узницу Освенцима: кожа да кости. Любимое платье страшно велико. Все, что положили ей тогда на тарелку, осталось нетронутым. Курила по четыре пачки в день\\", - цитируют 7 Дней приятельницу актрисы.Скончалась Лаврова за три недели до своего 69-летия. Причиной смерти актрисы стало воспаление легких. Похоронили звезду на Троекуровском кладбище.