Павел Деревянко все-таки добрался до Мальдив. Пару дней назад актера сняли с рейса в аэропорту, когда он вместе с дочкой Варварой собирался сесть в самолет. Выяснилось, что 44-летний артист накопил долгов, из-за которых Федеральная служба судебных приставов запретила ему выезд из страны. Павел не оплатил транспортный налог на сумму 59 тысяч рублей и два штрафа по 2,5 тысячи рублей каждый. Однако Деревянко все-таки удалось обойти закон и вылететь из России.Актер вышел на связь с поклонниками в Инстаграме и рассказал, что решить вопрос ему помогли некие высокопоставленные друзья.- Хотим поделиться хорошим настроением. И тем, что мы добрались на Мальдивы. Выпустили нас. Каким образом? Спасибо друзьям-товарищам, которые подключились и на каком-то высоком уровне достаточно порешали эти вопросы. Ну, у нас так, у нас это возможно. К счастью, наверное, а где-то — к сожалению. Для нас — к счастью. За сутки все ограничения сняли. Теперь мы здесь, с друзьями. Мы на Мальдивах, - рассказал Деревянко.Позднее артист удалил видео из сторис, но оно уже успело разойтись по Сети. На островах Деревянко отдыхает вместе с 10-летней дочкой Варварой. Ранее актер рассказывал, что особенно ждет этой поездки, так как они со старшей дочкой еще ни разу не отдыхали вдвоем.У Павла Деревянко две дочери – Варвара и Саша. Летом этого года актер разошелся с их мамой Дарьей Мясищевой. Отношения пары продолжались более десяти лет. Актер то уходил из семьи, то возвращался к Дарье и детям. Дарья - внучка советского авиаконструктора Владимира Мясищева, юрист по образованию. Несколько лет назад она открыла собственный бизнес – пекарню, которой сейчас руководит.В 2010 году у них с Павлом родилась первая дочь Варвара. Артист тогда жил отдельно и только навещал ребенка. В 2014 году у них появилась на свет вторая дочь Саша. После рождения девочки Павел переехал к Дарье и детям, однако уверял, что у них по-прежнему свободные отношения. Год назад Деревянко намекнул, что собирается жениться на матери своих детей. Но потом сказал, что их с Дарьей и так все устраивает. Вероятно, Мясищевой все же надоело такое положение дел, и она решила расстаться с закоренелым холостяком. По словам пары, они расстались мирно, без скандалов и продолжают совместно воспитывать Сашу и Варвару.