Николай Крючков чаще всего играл в кино простых людей - рыбаков, шахтеров, конюхов, матросов, шоферов, рабочих. Он и сам был парнем из народа: родился в самой что ни на есть пролетарской семье, на Пресне (которая в 1911 году, понятное дело, еще не называлась Красной). Мать работала ткачихой на Трехгорной мануфактуре, отец там же трудился грузчиком. Жили плохо и тяжело: в семье было семеро детей, но из них выжил один Николай. Отец его умер еще молодым человеком.В отрочестве Крючков работал все на той же Трехгорке, получил профессию гравера-накатчика. И параллельно участвовал в художественной самодеятельности, откуда довольно легко перескочил на профессиональную сцену: в 17 лет он поступил в студию при Театре рабочей молодежи. (Мать была этим очень недовольна, говорила «В семье не без урода», но воспрепятствовать этому не смогла). На экзамены в студию Крючков пришел с гармонью. Его, однако, просили читать стихи, исполнять этюды… Как он сам вспоминал, все это было словно в тумане; в голове вертелась одна мысль - «Вот если бы мне дали сыграть на инструменте!» И в конце концов кто-то из экзаменаторов действительно спросил: «Может, вы сыграть хотите?» Тут Крючков схватил гармонь и начал наяривать - это он любил больше всего. Пел, плясал - и в результате был принят. А через два года учебы его взяли в труппу ТРАМа. Репертуар в театре был нехитрый - разные революционные и агитационные пьесы. Но, тем не менее, сотрудничали с театром и со студией выдающиеся актеры МХАТа, а литературной частью заведовал Михаил Булгаков.В 20 лет Крючков уже сыграл первую роль в кино, в фильме Бориса Барнета «Окраина», который потом будет назван классикой. Барнет почти случайно приметил Крючкова за кулисами ТРАМа, позвал на пробы - и юноша оказался фантастически убедителен в роли сапожника Сеньки. Его «простонародная внешность» (из-за которой милиционер не хотел его пускать на премьеру «Окраины», не веря, что он артист) оказалась необыкновенно востребована в советском кино. Крючков до этого фильма считал, что «личностью не вышел», чтобы сниматься в кино - но после «Окраины» стал буквально нарасхват у режиссеров.Впрочем, вскоре начались и проблемы. Крючков был утвержден на одну из ключевых ролей в фильме Михаила Ромма «Тринадцать» - одном из первых «советских вестернов», в котором переосмыслялся сюжет фильма Джона Форда «Потерянный патруль». Но в итоге в картине не сыграл. Существуют две версии, почему. По одной (довольно скандальной), актер элементарно запил на съемках: будто бы он пристрастился к спиртному еще на Трехгорке, и, став актером, не смог побороть свое влечение к алкоголю, поэтому Ромм торжественно изгнал его с площадки. Вторая версия - более романтическая. Как раз в начале съемок «Тринадцати» случилась большая любовная драма: жена Бориса Барнета, актриса Елена Кузьмина, ушла от него к Михаилу Ромму. Барнет приехал в Каракумы, где шли съемки, и попытался ее вернуть. Помимо прочего, он начал критиковать творческий подход Ромма - возмущаться, что тот организовал дорогую и сложную экспедицию в Среднюю Азию вместо того, чтобы привезти песок на московскую студию и все снять в комфортных павильонах. А еще говорят, что они с Роммом из-за Кузьминой чуть ли не подрались… Так или иначе, Крючков всецело поддержал в творческих и личных спорах Барнета - и потерял доверие Ромма вместе с ролью в «Тринадцати».Но карьере это не помешало. Впереди у него были золотые годы. Благодаря ролям в фильмах «На границе», «Трактористы», «Член правительства», «Свинарка и пастух» он стал одним из самых знаменитых актеров предвоенного советского кино, настоящей суперзвездой. Сергей Бондарчук потом говорил, что в советском кино той поры были «три богатыря» - Борис Андреев, Петр Алейников и Крючков. Кстати, в жизни эти три актера, звезды «Трактористов», очень дружили.Николай Афанасьевич очень активно снимался и во время войны, почти полностью переключившись на роли военных - и «Парень из нашего города», «Антоша Рыбкин», «Небесный тихоход» стали суперхитами. Вообще-то в 1941 году Крючков рвался на фронт. Записался в ополчение и даже дошел до сборного пункта, получил обмундирование, ждал отправки… Но в последний момент его оттуда «выдернули» - сообщили, что ему, как артисту, нужно вернуться и заниматься своей работой. На фронте он потом побывал, но только в составе «фронтовых бригад» киноактеров.Работать же во время войны ему, как и большинству кинематографистов, пришлось в Алма-Ате, куда эвакуировали «Мосфильм». И работали там в очень тяжелых условиях. Партнерша и подруга Крючкова Лидия Смирнова вспоминала: «Алма-Атинская кинофабрика была крошечной студией с одним большим павильоном и несколькими маленькими. Работали в три смены. Уже была зима, но в павильонах не топили. Мы с Крючковым снимались ночью в «Парне из нашего города», у нас изо рта шел пар. И мы мечтали о стакане горячего чая, даже не чая, а просто кипятка. Коля Крючков утром, после съемок, выпивал стакан спирта, немножко играл на гармошке, за что его нещадно ругала Мария Пастухова, тогдашняя его жена, — она не любила его гармошку, — ложился спать, просыпался, выпивал стакан воды и делался пьяным. Опять они ссорились, потом в ночь мы снова шли на смену, и была съемка…»С возрастом Крючков перешел на характерные роли простых и мудрых людей из народа. И кинематограф его не забывал: в 60-е и 70-е он сыграл в десятках фильмов, причем, как правило, очень заметных - от «Гусарской баллады» до «Осеннего марафона», от «Служили два товарища» до «Когда наступает сентябрь», от «Ко мне, Мухтар» до «Дядюшкиного сна». Последний фильм с его участием, «Ангелы смерти» Юрия Озерова, где Крючков снимался с Федором Бондарчуком, вышел в 1993-м. А весной 1994-го актера не стало.* * *С первой женой (той самой Марией Пастуховой, которой не нравилось, как он играет на гармошке) Крючков прожил всего несколько лет: встретились они на съемках «Трактористов» в 1938 году, а в 1945-м развелись (Пастухова потом сказала: «Если бы мы не были так молоды, наш брак продлился бы вечно»). В том же 1945-м, на съемках «Небесного тихохода», Крючков встретил актрису Аллу Парфаньяк. С ней брак продлился дольше - 12 лет. Но потом она ушла от мужа, и вскоре вышла за другого актера, Михаила Ульянова, с которым и прожила до самой его смерти в 2007 году.С третьей женой произошла трагедия. Ее звали Зоя Кочановская, она была лыжницей, заслуженным мастером спорта. Крючков и с ней познакомился на съемках - ныне забытого фильма «Домой». Они поженились. А через три месяца… Как вспоминал друг артиста, «Мы возвращались из экспедиции в Ленинград, ехали втроем в \\"газике\\". В центре города Зоя попросила ее подождать, она хотела купить помаду. Мы остановились, она перешла улицу, купила губную помаду, и, когда возвращалась обратно, на наших глазах, в трех метрах от нас, ее сбил военный \\"Студебеккер\\". Умерла она у нас с Крючковым на руках. А спустя два дня мы летели вдвоем в грузовом самолете, только мы и гроб, который болтался по самолету».Говорят, потом друзья актера не отходили от него, потому что боялись: слишком сильно он переживал. А через два года он встретил четвертую и последнюю супругу, с которой провел всю оставшуюся жизнь. Ее звали Лидия Николаевна, и с ней он опять-таки познакомился на съемках: она была ассистентом режиссера на детском приключенческом фильме «Капроновые сети» о том, как пионеры ловят браконьера. Разница в возрасте у них была 20 лет, но она ничуть им не помешала.Лидия Николаевна Крючкова вспоминала: «Любимым хобби для него было дарить мне часы. Я обеспечила часами всех своих родственников и подруг. Свои тоже менял без конца. А однажды купил золотые часы с браслетом и… тоже кому-то подарил. Самые ценные подарки он всегда делал просто так, без всякого повода».Другим хобби, в которое он вкладывал еще больше страсти, была рыбная ловля. Владимир Этуш, познакомившийся с ним в 1948 году, вспоминал: «Я познакомился не с артистом, а с рыбаком. Это было в Сочи, он там отдыхал, а отдых заключался в том, что каждое утро он уходил в море и ловил, ловил… А потом дарил. Это была страсть. Он просиживал с удочкой 12–14 часов. Мой интерес заключался не в рыбной ловле, а в личности рыбака, я хотел понять, что собой являет известнейший киногерой в лодке, вдалеке от толпы, обожавшей его…Я все пытался увидеть киноартиста, игравшего рыбака, но тщетно. Я был в компании молодого, обаятельного квадратного мужика, не вынимавшего изо рта особо заломленной «беломорины», в кепке (кепаре, как он говорил), к которой он всю жизнь относился как к предмету первой необходимости. Он был счастлив солнцем, морем, свободой. Его немного приблатненная речь, которой щеголяли многие киношники, не умолкала. Он рассказывал о смешных эпизодах на съемках, о своих встречах с друзьями, а друзьями его были все артисты, все спортсмены, все летчики и вообще все, с кем он когда-либо встречался. Николай Афанасьевич, Коля, был человеком широким, добрым, простым и отзывчивым. Наверное, он понимал, какое место занимает в обществе, но я ни разу не видел, чтобы он как-то это показывал».Именно таким его полюбили - и до сих пор любят - зрители.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВойна за наследство Николая Крючкова: родная дочь отправила вдову артиста в психиатрическую больницуРодственницы написали друг на друга заявление в полицию и Следственный Комитет (подробности).