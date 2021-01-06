86-летний народный артист Олег Басилашвили попал в больницу №40 Курортного района Петербурга 3 января. По словам его дочери Ксении, Басилашвили госпитализировали с учетом того, что он курильщик с большим стажем, что у него хроническая болезнь легких. А в больнице всегда можно поставить капельницу, если это необходимо. В целом его состояние не вызывает опасений за жизнь. Температура невысокая - 37 градусов.Однако в больнице нам сказали, что Олег Басилашвили находится в реанимации.До сих пор не ясно, где мог заразиться Олег Валерианович. В Большом драматическом театре Санкт-Петербурга, где почти 60 лет служит народный артист СССР, к нему очень бережно относятся. Как нам рассказали в театре, в этом сезоне Басилашвили еще не играл ни в одном спектакле. Он находился дома на самоизоляции, опасаясь заразиться ковидом. Скорее всего, инфекцию принес кто-то из членов его семьи.Как сообщалось ранее, у супруги Олега Басилашвили Галины Мшанской и его дочери тоже подтвердилось заболевание.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Получает необходимое лечение»: Новые подробности о состоянии Олега Басилашвили, заболевшего коронавирусомО здоровье народного артиста сообщил депутат ЗакСобрания Борис Вишневский (подробности).