Владимир Путин не изменил своей традиции встречать Рождество в храмах за пределами столицы. В этом году президент приехал в церковь в Новгородской области на острове Липно.Пять лет назад во время поездки в Новгород Путин вместе с Дмитрием Медведевым посетил этот остров и осмотрел храм, который тогда находился в плачевном состоянии. Путин поддержал проект возрождения церкви и выделения 19 миллионов рублей на реставрацию.Православный храм конца XIII века на острове в дельте реки Мсты - один из уникальных памятников новгородского каменного зодчества.Во время реставрации в нем была обнаружена фреска, которую сейчас считают старейшим в России изображением крестителя Руси князя Владимира в лике святого.Президент поставил несколько свечей к образам в храме и вместе с другими верующими принял участие в службе.Уже после окончания богослужения Путин ответил на вопрос журналистов - почему в мире происходят тяжелые события?- Любовь Господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, - сказал президент. - А в том, что он позволяет молиться за него и за нас в надежде на лучшее. Эта надежда и ожидание чуда - и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает нас на самых сложных его этапах. С праздником вас, с Рождеством!