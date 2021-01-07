Владелец кафе \\"Пушкин\\" в Сан-Диего Айк Газарян высказал мнение о беспорядках, начавшихся на улицах Вашингтона после того, как Сенат начал совещание в Конгрессе, чтобы утвердить итоги президентских выборов в США.Напомним, Айк Газарян стал известен после беспорядков движения Black Lives Matter, проходивших летом 2020 года после убийства афроамериканца Джона Флойда. Айк вместе с сотрудниками и друзьями защищал свое заведения от разъяренной толпы, пытавшейся устроить поджог и разбить окна. Друзья Айка и он сам выстроились перед рестораном, готовые отразить \\"атаку\\", но бунтующие заметив их, решили не трогать \\"Пушкин\\" и прошли мимо.«Когда либералы и демократы рушат и ломают - тогда нужно бояться, а республиканцы на этом и остановятся. Трамп уже попросил разойтись. Республиканцы не ломают бизнес и не разжигают. Мне кажется, Капитолием и закончится сейчас», - предположил Газарян в эфире радио \\"Комсомольская правда\\".Владелец кафе вспомнил дни, когда Дональд Трамп только вошел в Белый Дом. Он отметил, что люди так же собирались на улицах, чтобы выразить недовольство.«Но это были мирные протесты. Тогда Трампа так сильно не знали, и, видимо, СМИ не успели настроить всех против него. Да и сам факт, что он тогда победил был шокирующим. Люди не подготовились к его победе, никто не верил», - отметил Газарян.По его мнению, республиканцы не ведут себя так, как вели себя люди, ворвавшиеся вечером в среду в Капитолий.«Это больше радикалы. Непонятно, что это за люди», - заключил бизнесмен.Напомним, что вечером в среду, 6 января, на Капитолийском холме собралась толпа сторонников Трампа, выступающих за отмену результатов голосования президентских выборов. Они устроили демонстрации, а после штурмом взяли Конгресс. Более 50 человек были задержаны полицией, четыре человека погибли.