На старте года, когда под бой курантов загаданы самые смелые желания, так хочется хоть на минутку заглянуть в будущее и узнать, не зря ли мы залпом глотали шампанское с пеплом исписанного клочка бумаги. И это возможно. Звездный нумеролог Клара Кузденбаева, которая точно рассчитала рождение ребенка у Филиппа Киркорова, бронзу \\"Евровидения\\" у Сергея Лазарева и попадание Полины Гагариной в тройку лидеров, свадьбу Лизы Арзамасовой с мужчиной намного старше, а также брак Потапа и Насти, специально для \\"Комсомольской правды\\" составила прогнозы самым обсуждаемым персонам шоу-бизнеса.Полина ГагаринаВ новый год артистка вошла абсолютно свободной, успев молниеносно развестись в последние дни декабря. Возможно, Гагарина снова торопится под венец? Тем более, что январские каникулы она проводит на Мальдивах с новым избранником...Прогноз Клары Кузденбаевой: замужество возможно, но не сразу- Певица родилась 27 марта 1987 года - в нумерологии эта дата называется \\"день изобретательного индивидуалиста\\". В ее жизненной программе четыре тройки: это говорит о громадном таланте и даже даре ясновидения; а также три семерки: Полина - баловень судьбы, всеми любима и никогда не останется одна.Сейчас у нее продолжается год подъема (годы Клара Кузденбаева считает не с 1 января по 31 декабря, с дня рождения до дня рождения. - Ред.), а после дня рождения в марте-2021, когда Гагариной исполнится 34 года, ей необходимо начать посещать духовные места. У певицы есть нехватка энергии, поэтому чтобы избежать депрессий, ей нужно заниматься энергетическими практиками. В противном случае, будут перепады настроения, может проявляться деспотизм в общении с близкими. Тем более, что в быту ее характер сложный, Полина излишне придирчива. Ей нужен муж донор, который бы отдавал свою энергию.Перемены в личной жизни звезды произойдут в 35 лет: это великолепный и судьбовластный год для Гагариной. Но ей противопоказан мужчина-Скорпион: этот знак несет разрушения певице. Ей стоит слушать свою интуицию, она никогда не подводит.Михаил ЕфремовКошмарный 2020-й, без преувеличений, разделил жизнь актера на до и после. Авария, суд, суровый приговор и безуспешная апелляция... Есть ли у Ефремова шансы выйти раньше назначенного срока и вернуться в профессию?Прогноз Клары Кузденбаевой: смягчить приговор - реально- День рождения Михаила - 10 ноября 1963 года - в нумерологии называется \\"днем превращения\\". Ефремов - носитель знака миротворца: добрый, обладающий донорской энергией, терпеливый и справедливый. Но самая большая проблема в том, что в его жизненной программе нет семерок: такие люди вечно крайние, виноватые. Если хоть раз в жизни они оступятся, на них обрушится шквал обвинений и все былые успехи разом забудутся. Кроме того, в его программе нет восьмерок: такие люди, как правило, попадают в тюрьму...Этот год у Михаила (с 10 ноября 2020 по 10 ноября 2021) - год подъема. Есть большая вероятность того, что в 57 лет ему смягчат приговор. Благоприятные дни: с 20 января по 3 февраля, с 20 февраля по 1 марта, с 7 по 18 июля и с 15 по 23 сентября. Если кассационная жалоба будет подана или будет слушаться в эти даты, она может привести к удачному результату.Самое главное для Ефремова - правильно подобрать адвоката. Знаки Водолея и Близнецов ему противопоказаны, они несут разрушение. Кроме того, в 57 лет актер должен избегать всяческих интервью. Если он закроется и будет молчать, удача будет на его стороне.Евгений ПетросянЮморист в прошлом году огорошил страну признанием о рождении сына. При этом поговаривают, что его молодая жена Татьяна Брухунова уже собирается за вторым... Ждать ли скорого прибавления в семье?Прогноз Клары Кузденбаевой: ребенок будет, и не один- Евгений Петросян родился 16 сентября 1945 года - это \\"день живой энергии\\". Он является носителем знаков артистизма и власти. При этом до 37 лет юморист отрабатывал карму рода, поэтому его вторая половина жизни гораздо удачнее первой. Обладает даром предсказателя, но сам в это не верит: большой скептик на счет всяких прогнозов. Самое интересное, что Петросян правильно выбрал свою профессию. Его код поведения - самолюбование и реклама, и на сцене он явно этому соответствует. Также удачен и последний брак артиста: он энергетический вампир и нуждается в женщинах-донорах. А молодые женщины как раз могут давать необходимую энергию.В программе Евгения Петросяна на этот год прописано рождение ребенка: в 75 лет он станет отцом мальчика. 76 лет - год материального подъема, щедрого заработка и покупки недвижимости. А в 77, что любопытно, у него вновь может родиться ребенок - на этот раз девочка. Петросян долгожитель и проживет длинную жизнь. Самый сложный период для него в ближайшее время - 80 лет.Ольга БузоваПевица, которая несколько лет после развода мучалась одиночеством, похоже, наконец счастлива в отношениях с блогером Давидом Манукяном. Паре уже несколько раз приписывали тайную свадьбу, но они не торопятся ставить штамп в паспорте. Выйдет ли Бузова снова замуж и когда станет мамой?Прогноз Клары Кузденбаевой: свадьбе быть!- Ольга появилась на свет 20 января 1985 года, в \\"день свободного выбора\\". В быту характер не из легких, взрывная. Зато честная: не умеет врать и строить интриги, все эмоции написаны на лице. Надежный друг, способна на жертвенность. Кстати, она могла бы быть хорошим врачом: пропускает через себя чужую боль, дарит душевное тепло. Кажется простушкой, но при этом далеко не дура: обладает аналитическими способностями. Главное, чего не хватает Бузовой - терпения и собранности. Ей нужно воспитывать в себе эти качества, и тогда удача будет на ее стороне.Реализация Ольги еще впереди: после 37 лет ее ждет большой успех. В программе написан не один брак, потому что вытерпеть ее сможет не каждый. После 20 января, в год 35-летия, звезду ждут перемены в личной жизни: судьба предоставит ей вторую половинку. Бузова может выйти замуж за человека другой национальности или другого вероисповедания. А в 37 лет она родит мальчика.Алла ПугачеваПримадонна целиком и полностью посвятила себя воспитанию детей, окончательно уйдя со сцены. С молодым мужем Максимом Галкиным они демонстрируют семейную идиллию, хотя обыватели уже не раз разводили пару. Что ждет Аллу Борисовну в личной жизни?Прогноз нумеролога: есть вероятность развода- Алла Пугачева - носитель знака власти и знака миротворца. День ее рождения, 15 апреля 1949 года, в нумерологии считается \\"днем интереса к человеку\\". Самое интересное, что Пугачева могла стать не только выдающейся певицей, но и успешным политиком. Она терпеливая, справедливая, но при этом делает из мухи слона. В программе артистки три тройки: она обладает огромным талантом и голосом, который завораживает окружающих. Человек безотказный, всегда готовый прийти на помощь. Алле Борисовне важно носить амулеты, иначе завистники могут ее сглазить.С апреля-2021, отметив 72-летие, певице нужно обратить внимание на здоровье. Самым сложным периодом будет 73-летие: это год спада, когда звезда может расстаться с Максимом Галкиным. Кроме того, не стоит делать материальных вложений, могут быть большие потери. Затем, в 75-77 лет, Пугачеву ждет удачное время. Она долгожитель, как говорится, еще и внуков до пенсии доведет.