Цифровизация идет полным ходом. У меня первый телефон появился в 14 лет, у папы в 40. Моя дочь уже делала селфи в 2 года. Сейчас мой старший сын пошел в первый класс. И просит себе банковскую карту. «Чекупила» вырос и хочет сам распоряжаться деньгами.По результатам исследования банка «Открытие», 19% детей в России уже имеют свою карту или личный счет. Банки активно рекламируют свои продукты через блогеров, создавая тренд среди детской аудитории.О том стоит ли заводить ребенку свою карту, и каких “подводных камней” стоит опасаться, kp.ru рассказал Кирилл Даниилович Хломов, руководитель психологической службы, старший научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований Института общественных наук РАНХиГС, доцент факультета психологии МВШСиЭН, кандидат психологических наук и папа четверых детей.БАНКОВСКИЕ КАРТЫ ПРОСТО ИНСТРУМЕНТ- Банковские карты — это новая реальность, - говорит Кирилл Хломов. - Многие банки говорят о переходе с банковских карт на цифровые. То есть, когда денег как объекта уже нет, а есть только некие цифры в телефоне. Мне кажется, в том, что дети обучаются пользоваться этим инструментом больше плюсов, чем минусов. Как инструмент он и не хороший, и не плохой. Вот автомобиль, самолет, молоток, ножницы. Хорошие они или плохие? Это зависит от того, кто и как ими пользуется. Вчера мой 14- летний сын прилетел от дедушки из Крыма в Москву. Там его проводили, но так получилось, что его никто не успевал встретить в Москве. Перевели деньги на карту, он взял билет на аэроэкспресс и доехал до дома.- Понятно, что от цифровых денег и карт мы не уйдем. И вопрос скорее в том, когда и как обучать детей финансовой грамотности и использованию пластиковых карт?- Умение разумно обходиться с деньгами зависит от того, какие отношения были в семье у родителей к деньгам. Обучение пользования деньгами часто начинается с карманных денег. Дети, которые имеют карманные деньги и ясные правила их использования, более свободно и спокойно обходятся с управлением финансами во взрослом возрасте. Другое дело, если в семье деньги наделены негативным эмоциональным смыслом - связаны со страхом, кризисами, скандалами и проблемами. Дети, которые вырастают в таких условиях, сложнее и хуже умеют обращаться с деньгами, может возникать подсознательная склонность избавляться от денег, как источников негатива. В этом случае человек может иметь меньше психологической свободы.СЕМЬЯ ВСЕМУ ГОЛОВА- На что следует обратить внимание родителям?-На мой взгляд, могут возникнуть сложности, если вручив ребенку этот инструмент родители пускают дело на самотек или наоборот - бытовые ошибки (например, дурацкие траты или потеря карты) вызывают гнев или ужас у старших. Необходимо сотрудничество с родителями. Детям сложно будет научится управлять своим финансовым поведением, если нет у них достаточной автономности и есть проблемы самоконтроля. Для многих подростков характерна высокая степень импульсивности. В таких случаях, это может привести на какое-то время к бессмысленным покупкам. Здесь многое зависит от того, какая позиция к процессу взросления есть внутри семьи. Может ли ребенок тратить карманные деньги по своему усмотрению — хочет покупает всем подарки, хочет копит. Есть ли правило, что ребенок всегда в любом случае получает эти деньги и не понесет эмоционального наказание за свои эксперименты.- С какого возраста лучше завести карту ребенку?- У моего младшего сына есть карта с десяти лет. И он нормально ей пользуется. Первые 2-3 месяца у него были эксперименты. И мне было важно, чтобы он получил свой опыт ошибок - он, например, терял карту. С одной стороны, не бросить его в той ситуации, но с другой стороны, дать ему прочувствовать последствия. Вот он все потратил. Деньги потом не возникают ниоткуда, с неба не падают. Понятно, что первые месяцы ребенок может истратить все деньги на фастфуд. Родителям надо быть готовыми к этому. Когда завести карту ребенку решает родитель, только размер потребностей ребенка растет вместе с возрастом. Можно начинать тренировку с киндеров, вкусняшек, игрушек и уже потом переходить на одежду, айфоны и косметику.НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ ЗА РАБОТУ ПО ДОМУ- Стоит ли банковские карты, деньги использовать как поощрение? Помыл посуду, получил пятерку, держи 100 рублей.- Мне не близка модель взаимоотношений, когда единственным вознаграждением по домашним и прочим делам становятся деньги. Будет здорово, если в семье осознается и продумывается система мотивации для детей. Когда ребенок помогает по дому, он понимает, что делает важное дело, получает благодарность, уважение, это хороший опыт. А так есть риск поставить ребенка в позицию наемного работника. К вопросам денежного вознаграждения надо подходить очень осознанно и аккуратно как инструменту.- Какие распространенные ошибки могут совершать взрослые?- Финансовые отношения родителей и детей часто поднимают вопросы власти, уважения к договоренностям друг с другом. Для многих взрослых есть большой соблазн начать манипулировать, угрожать, шантажировать карманными расходами. Многие из нас сталкивались с этим, когда сами были детьми. Такой подход не учит свободному обращению с деньгами, а нагружает разными последствиями — от безрассудных и безостановочных трат до невозможности потратить деньги на себя, на свои удовольствия. Люди потом обращаются за помощью к психологам с этими проблемами.А ЕСЛИ ОН ПУСКАЕТ ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР?- Что делать родителям, когда ребенок начинает “спускать” деньги?- Через некоторое время можно предложить проанализировать траты. Это легко сделать благодаря приложениям и онлайн-сервисам. Надо ли это делать? С одной стороны то, как человек тратит деньги его личное дело. Но поскольку за него отвечают родители до совершеннолетия, то это и их касается. Каким образом выстроить эту границу, баланс доверия и самостоятельности придется определять и подбирать каждому родителю индивидуально. В книге «Дети и деньги» К. Девиса и Т. Тейлора приводит ряд рекомендаций. Например, предлагают раз в год в день рождения ребенка или в другой общий семейный праздник обсуждать свои траты, планы покупок и суммы, который пойдут на карманные расходы детям. Это хороший способ обучить финансовому планированию. Также как нельзя научиться плавать без воды, так и ребенок не сможет самостоятельно распоряжаться деньгами без практики. На этом пути будут ошибки, которые станут опытом.СОВЕТЫ ОТ РОДИТЕЛЕЙ-РАБОТНИКОВ БАНКА, ЧЬИ ДЕТИ ПОЛЬЗУЮТСЯ КАРТАМИ:- Не держите на картах большие суммы. Если ребенок потеряет карту, ей могут оплатить покупки без пин-кода до 1000 рублей.- Если ребенок копит на что-то деньги, лучше сделать вклад и рассказать ему, как он работают.- Деньги не должны быть самоцелью, учите воспринимать их как средство (на обучение, на игрушки).- Обсудите на что он будет тратить деньги, что продолжите оплачивать Вы. Определите четкие правила.- Деньги не должны становится предметом шантажа не со стороны родителей, не со стороны детей.- Лучше завести ребенку карту до 14 лет, потому что у родителя в этом случае больше инструментов контроля. После 14 лет карта заводится уже по паспорту ребенка. Родитель может влиять только словом.- Помогайте и поддерживайте ребенка. Иногда и взрослые делают ненужные покупки.- Предупредите о мошенниках. Можете поиграть, меняясь ролями. Чтобы ребенок не растерялся.- Объясните ребенку, чем опасно раскрытие персональных данных.- Обсуждайте денежные вопросы, повышайте свою финансовую грамотность вместе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГаджеты против конструкторов и плюшевых мишек: какими станут игрушки будущегоОбсуждаем с доктором педагогических наук Сергеем Каракозовы, как появление новых компьютерных виртуальных игр повлияет на психику детей (подробности)