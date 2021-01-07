Когда в России праздновали Рождественскую ночь, на другой стороне Атлантики был разгар дня. И события там происходили весьма драматичные. Сотни демонстрантов ворвались в здание Капитолия (парламента США), где члены обеих палат официально утверждали итоги президентских выборов 3 ноября.Многие обратили внимание на странности: например, охрана Капитолия почти беспрепятственно открыла заграждения перед демонстрантами, после чего те вдоволь покуражились в цитадели американской демократии. А потом «майданщиков» (события зимы-2021 в Вашингтоне и зимы-2014 в Киеве не сравнил только ленивый) столь же легко оттеснили.Так кому же на самом деле выгодны столь странные протесты? Об этом в эфире радио «Комсомольская Правда» рассказал директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.— Сергей Александрович, нынешний «амеромайдан» — случайность или закономерность?— Есть такой принцип: внешняя политика рано или поздно возвращается во внутреннюю. США на протяжении долгих лет поддерживали откровенно антидемократические режимы, больше всего, конечно, чудовищную, марионеточную хунту в Киеве, которая подавляет народ репрессиями и диктатурой. Точно так же США поддерживали террористов в Сирии. И рано или поздно это должно было вернуться туда, за океан. Так всегда происходит. У нас, кстати сказать, афганская война, ненужная война — потом бумерангом ударила внутри Советского Союза, способствуя его распаду.— Получается, новая «цветная революция» происходит уже в США?— Я считаю, захват Капитолия — это вовсе не «цветная» революция. И не госпереворот в интересах Трампа. Это отчасти стихийный бунт, а во многом — и провокация оппонентов пока еще действующего президента. Люди, которые звонили родным из самого здания, говорят, что среди демонстрантов много противников Трампа из числа сторонников движения «Антифа».— Что это за движение, напомните?— Это такая организованная армия боевиков, они были заводилами летних «митингов за Джорджа Флойда». Полагаю, цель захвата Конгресса — дискредитировать Трампа и его протесты против фальсификации. Напомню, два месяца назад Джо Байден победил не в результате честных выборов, а после грандиозных вбросов. Прежде всего, благодаря массовому «голосованию по почте»: проверить подлинность этих бюллетеней невозможно, и около 90% из них в пользу Байдена.— Но ведь фальсификации много где бывают — и в США, и в Европе, и в Азии…— Лидером является тот человек, которого поддерживает и хочет видеть президентом большинство граждан. А в Америке выборы прошли с такими нарушениями, что президент, по сути, в результате выборов насильственно сменен. Будь выборы честными, очевидно, что победил бы Трамп — но мы видим: пост президента украден преступниками. Вот принципиальная разница.— Вернемся к «амеромайдану». Получается, на самом деле Трампу он не выгоден?— Если бы не беспорядки, то часть республиканцев в Конгрессе могла проголосовать за то, чтобы результаты выборов не утверждались в их штатах. Там процедура такая: если один сенатор и один конгрессмен от штата утверждает, что выборы у них фальсифицированы — то утверждение выборщиков должно быть отложено. Но после того, как прошли эти беспорядки — республиканцы свои возражения сняли. Более того, я думаю, этот «майдан» будет использован в качестве предлога для репрессий против сторонников Трампа а, возможно, и против него самого. Например, через две недели, когда магнат перестанет быть президентом, его теоретически можно будет арестовать за «попытку государственного переворота» или нечто подобное.— И во что все выльется?— В Америке заканчивается период демократии и начинается диктатура. И команда Байдена будет все больше усиливать эту диктатуру, в том числе с помощью таких погромов. Конечно, не сам Байден: он — слабый президент, этакий барин, и сильно пожилой, с заплетающейся речью, что всем хорошо известно. Он не любит работать, и это тоже прекрасно известно тем, кто его знает. Но команда «старых демократов» времен Обамы, которая стоит за ним, — это будет такая коллективная диктатура, и мы все еще очень горько наплачемся.ЕЩЕ ПО ТЕМЕ\\"Доверие к американским демократическим институтам утрачено\\": Ждет ли США двоевластие после штурма КонгрессаПолитолог Игорь Шатров оценил, к чему может привести случившееся в Капитолии (подробности)В вашингтонском Капитолии пролилась кровь: охранник застрелил сторонницу ТрампаВ ходе протестов скончались четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт (подробности)\\"Кризис избирательной системы США\\": Что привело к штурму Капитолия в ВашингтонеПолитолог Владимир Оленченко уверен - такой исход событий был неизбежен (подробности)