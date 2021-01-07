В последние несколько лет чуть ли не любое событие, происходящее в США, имеет российский или русский «след». За провалы во внутренней и внешней политике, экономике и даже за ущерб, нанесенный США природными катаклизмами, в Новом свете стало обыденным событием объявление России виноватой во всех американских бедах.Организатором штурма Капитолия и беспорядков в американской столице, с высокой долей вероятности, совсем скоро будет объявлена наша страна. С этим согласен и первый зам. председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, выступивший в прямом эфире радио «Комсомольская правда»:- Обязательно, рано или поздно найдут «русский след». Потому что иначе нельзя, надо же на кого-то свалить то, что произошло в Америке. Но я хочу обратить внимание, что перед Капитолием не гуляло никакое наше должностное лицо в ранге замминистра иностранных дел, например, как Нуланд гуляла в Киеве на Майдане, печеньки раздавая.Нас там вообще не было ни в прямом, ни в переносном смысле, ни виртуально, ни лично. Но я думаю, что все равно найдут какой-то «русский след», когда все это немножко успокоится. Сейчас им просто не до этого, им сейчас надо успокоить ситуацию, которая возникла.Напрасно кто-то уверен, что все закончилось. К сожалению, это может еще не закончиться. Почему я говорю «к сожалению»? Потому что любое противостояние в такой стране, как США, может быть непредсказуемым. И нам бы не хотелось, чтобы в Америке началась гражданская война. Мы знаем, что такое гражданская война (а там уже 4 жертвы в результате беспорядков). Я надеюсь, что они сейчас могут договориться, успокоиться, и ситуация будет под полным контролем.А нам надо заниматься своими внутренними делами и желать спокойствия Америке. Они и так будут лезть. Это у них такая тактика. Они по-другому уже не могут. Они не могут честно конкурировать ни с кем теперь, они пытаются санкциями убрать неугодные страны из рейтинга мировых лидеров. Они борются с Китаем, они борются с нами, то есть любой ценой пытаются вернуть Америке прежнее господство во всем мире.ЕЩЕ ПО ТЕМЕ\\"Доверие к американским демократическим институтам утрачено\\": Ждет ли США двоевластие после штурма КонгрессаПолитолог Игорь Шатров оценил, к чему может привести случившееся в Капитолии (подробности)В вашингтонском Капитолии пролилась кровь: охранник застрелил сторонницу ТрампаВ ходе протестов скончались четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт (подробности)\\"Кризис избирательной системы США\\": Что привело к штурму Капитолия в ВашингтонеПолитолог Владимир Оленченко уверен - такой исход событий был неизбежен (подробности)