В ходе столкновений сторонников Трампа, пытающихся штурмовать вашингтонский Капитолий, пролилась первая кровь.Официально подтверждено, что тяжело ранена женщина. Она была найдена на этаже, который занимает Палата представителей Конгресса США. По предварительным данным, женщина была из числа поддерживающих действующего президента США Дональда Трампа, в нее выстрелил охранник, когда протестующие пытались выломать дверь в зал заседаний.Эту же версию подтверждают очевидцы: участник протестов Томас Моррани рассказал в интервью телевидению, что находился рядом с пострадавшей в момент выстрела:\\"- Она упала на меня. Сначала говорила, что все нормально, что она в порядке. А потом начала странно двигаться, кровь текла у нее изо рта\\".Действия протестующих Моррани объяснил таким образом: \\"Люди просто хотели поговорить с чиновниками и добиться расследования нечестных выборов. Пока американцы ходят на мирные митинги — их не слушают, над ними смеются. Это должно закончится\\".Также ранения различной степени тяжести получили несколько полицейских. Состояние одного из них оценивается как средней степени тяжести.Кровь не впервые проливается в комплексе вашингтонского Капитолия. 3 октября 2013 года 34-летняя сотрудница стоматологической клиники из Коннектикута Мирьям Кэри пыталась проехать на своем автомобиле в Белый дом. Сбив одного из агентов секретной службы, она направилась к Капитолию, где была смертельно ранена выстрелом другого силовика. Маленькая дочь Мирьям, находившаяся с ней в автомобиле, не пострадала.