6 января, когда во всех католических странах отмечался праздник Приношение Даров Волхвами младенцу Христу (Эпифания - Богоявление), в Италии отмечают еще и день Колдуньи. Колдунья - эдакая добрая родственница нашей Бабы Яги_ приносящая послушным детям подарки, а непослушным — угольки. Угольки делают сейчас в стиле времени, что б не нанести детям травму - из мармелада и черного сахара. Бефана последний праздник в больших итальянских рождественских каникулах, которые начинаются до католического Рождества.Наши карантинные реалии дотянулись и до Эпифании. 6 января по решению итальянского правительства является последним днем, когда вся Италия является красной зоной.С 7 января страна переходит в более щадящий режим. Все это время итальянцы могли ходить в гости к родным и друзьям по «красному режиму»: только не больше двух взрослых гостей и несовершеннолетние до 14 лет, посещение - раз в день. Среда в Риме была последним днем, когда действовали для передвижения по городу автосертификаты: государственный формуляр, который скачивается из интернета и заполняется перед каждым выходом из дома с указанием места назначения и цели посещения. За нарушение — штраф от 400 до 1000 евро. Автомобилистам поблажка, если платить в срок до 5 дней со дня получения — всего 280 евро. С 7 января прекратил действовать комендантский час с 22-00 до 5-00, который был введен на все праздничные дни. Разрешается передвижение между регионами, открываются бары, рестораны и магазины.Обычно в Рождественские каникулы многие итальянцы приезжали смотреть иллюминацию в Рим. В этом году, по решению мэра, традицию празднично украшать город не стали нарушать. Даже сделали замену традиционной Рождественской ярмарке на площади Навона — все праздники в фонтанах одной из самых красивых площадей мира было устроено световое шоу. Если честно, то последние лет 10 эту главную Рождественскую ярмарку Вечного города на пл. Навона лихорадило. Вначале из стройного ряда национальных сувениров и лакомств она превратилась в свалку китайского ширпотреба с продавцами из третьих стран, потом убрали ширпотреб и остались разбросанные одинокие палатки с развлечениями. Так что пустая площадь и световое шоу в вечерние часы оказались спасением репутации Рождественского базара на старинной римской площади.На улице почти никого нет в эти дни, редкие горожане выбираются посмотреть украшенный город. Дождь, холод и комендантский час не располагают к прогулкам. Сегодня, под закрытие иллюминации, погода сжалилась и те, кто дерзнул пройтись по городу, мог полюбоваться игрой света в фонтане 4 реки. Старинный город прекрасен хоть и пуст. На пустой площадке перед Пантеоном, привыкшей к огням ресторанов и шуму голосов туристов тишина прерывается только одиноким пением бродяги и переговорами полицейских по рации. Еще на площади Венеции какое-то оживление, сейчас в городе царство велосипедистов и многие смело доезжают до центра города. Смотря на древние стены, понимаешь, что они видели за свою историю, проникаешься и философией римлян: время быстротечно, а Рим — вечен, поэтому надо наслаждаться каждым днем. 6 января заканчиваются католические праздники и начинаются православные, которые тоже отмечаются в Италии. На звоннице православного храма Святой Великомученицы Екатерины близ Ватикана минувшей ночью малиновым звоном колокола залили с холма все окрестные кварталы, а с утра уже идут поздравления от итальянцев всем православным друзьям.Огни иллюминаций в Риме «погасит Бефана» и останутся гореть свечи в христианских храмах, католических, православных и лютеранских, где молятся на это Рождество, что б все были живы и здоровы.