В Главном храме Вооруженных Сил России прошло первое в его истории Рождественское богослужение.- Торжественную литургию в центральном приделе верхнего храма провел викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, архиепископ Каширский Феогност. В богослужении по случаю Рождества Христова в Главном храме Вооруженных Сил России приняли участие военнослужащие и члены их семей, руководство Министерства обороны Российской Федерации. Также в литургии приняли участие гражданский персонал Вооруженных Сил и прихожане Главного армейского храма, - сообщили в Минобороны России.В ведомстве отметили, что специально для проведения молебна в верхнем храме были выставлены иконы святых-покровителей видов и родов Вооруженных Сил России, а также Главная икона ВС РФ – образ \\"Спаса Нерукотворного\\". Каждый желающий после завершения литургии может приложиться к святыням.Рядом с храмом для детей и взрослых 26 декабря появилась увлекательная зона для активного отдыха, которую уже посетили 150 тысяч человек. Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru на Соборной площади Главного армейского храма в рамках зимнего фестиваля открылась крупнейшая новогодняя площадка в Подмосковье, в которую входит несколько зон для отдыха: тюбинговый спуск, длинной более 50 метров, ледовый каток площадью 3 тысячи квадратных метров.В МВД отмечают, что семейный христианский праздник проходит в России без происшествий.- Сотрудники полиции во взаимодействии с военнослужащими Росгвардии, представителями общественных формирований, добровольных народных дружин и работников частных охранных организаций приняли участие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности во время проведения рождественских богослужений на всей территории России. Усиленные наряды несли службу возле православных храмов, церквей и монастырей. Предварительно проведено обследование территорий, на которых проводились праздничные богослужения. Сотрудники ГИБДД обеспечили безопасность дорожного движения. Принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено\\", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.СПРАВКА \\"КП\\"Главный храм Вооруженных Сил России посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и является одним из трех Патриарших соборов в России. Его освящение состоялось 14 июня 2020 года. Верхний храм освящен во имя Воскресения Христова, нижний храм в честь Святого Равноапостольного Великого князя Владимира. Все габариты храма символичны и отсылают к важнейшим цифрам, связанным с историей Великой Отечественной войны, историей России и Вооруженных Сил России. Диаметр главного купола составляет 19,45 метров. 1945 год — окончание Великой Отечественной войны. Высота звонницы – 75 метров. Высота малого купола составляет 14,18 метров. 1418 дней и ночей длились боевые действия в Великой Отечественной войне.