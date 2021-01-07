Вот уже год, как мир учится жить и противостоять новому вирусу SARS-CoV-2. Инфекция на сегодня обнаружена в 185 странах. За это время ученые нескольких стран разработали вакцины против коронавируса. В отдельных государствах началась массовая вакцинация.«БРИТАНСКИЙ» ШТАММВсемирная организация здравоохранения оценила масштабы распространения нового штамма коронавируса. На сегодня его обнаружили в 22 странах Европы, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Всего новую мутацию выявили в 41 стране.По его словам, новая «британская» мутация может вытеснить старые, благодаря повышенной заразности. При этом успокаивает одно: болезнь, которую вызывает новый ковид, не изменилась, да и симптоматика все та же.Также, как заметил Клюге, дети по-прежнему вне зоны риска.СШАШтаты по-прежнему лидируют по количеству заболевших и умерших от коронавируса. Только за минувшие сутки в стране выявили 229 055 тысяч новых случаях, сообщает университет Джонса Хопкинса.Ранее в стране был зафиксирован суточный рекорд - 300 тысяч новых заболевших.С начала эпидемии в Штатах переболели более 21 млн американцев, из них 361 тысяча пациентов умерли.В стране уже идет вакцинация от коронавируса, прививки получили около трех миллионов человек. Власти одобрили две вакцины производства Pfizer и Moderna. Ранее в администрации Дональда Трампа обсуждался вопрос введения пациентам половинной дозы вакцины от COVID-19 для того, чтобы ускорить кампанию по вакцинации. Однако медицинский регулятор США FDA рекомендовал не снижать дозу.ГЕРМАНИЯОпрос среди медиков показал, что врачи, работающие в домах престарелых, в большей степени готовы сделать прививку от COVID-19, чем их коллеги из других учреждений. Основной причиной сомнений в отношении вакцины врачи называли опасения побочных эффектов, которые могут проявиться в долгосрочной перспективе. Вместе с тем, 91% медиков признали важности вакцинации, а 73% заявили о готовности сделать прививку.За минувшие сутки в ФРГ выявлено 26 391 новый заболевший. За время пандемии были инфицированы 1,835 тыс., умерли почти 37,6 пациентов.В связи продолжающимся ростом заболеваемости немецкие власти решили продлить локдаун до 31 января. Закрыты все торговые и развлекательные центры, работают только продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, банки, почтовые отделения, зоомагазины и медучреждения. Школьники находятся на удаленном обучении.В Германии вакцинация стартовала в конце декабря. В первой волне прививки сделают людям старше 80 лет, работникам домов престарелых и медикам. По данным Минздрава ФРГ, вакцинировано уже 400 тысяч человек.БРИТАНИЯПару дней назад премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в королевстве третьего национального карантина. Всему виной тот самый быстро распространяющийся новый штамм COVID-19.С 5 января школы перешли на удаленный режим работы. На посещение учебных заведений могут рассчитывать только дети врачей, соцработников, полицейских, пожарных и продавцов. Британцам разрешено выходить из дома только для прогулки, к врачу или в магазин - не более одного раза в день. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендовали не покидать дома.В последние дни врачи выявляют около 60 тысяч новых пациентов, зараженных коронавирусом. Всего за время пандемии в Британии переболели COVID-19 2,774 тысяч британцев, умерли почти 77 тысяч заболевших.Вакцинацию здесь начали 4 января – препаратом компании AstraZeneca.ЯПОНИЯВ Японии в последние дни наблюдается рост заболеваемости. Власти страны ввели режим ЧС для Токио и трех префектур.- Чрезвычайное положение будет действовать с 8 января по 7 февраля в префектурах Сайтама, Тиба, Токио и Канагава, - заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга.Будет ограничена работа баров и ресторанов до 20 часов вечера, продажа алкоголя будет прекращаться за час до закрытия. При этом власти пообещали заведениям финансовую компенсацию.Работников различных компаний было рекомендовано перевести на удаленную работу, а численность присутствующий в офисе ограничить до 50%.За сутки в Японии заразилось 7 490 человека, всего в стране были инфицированы 263 774 человека. Скончались 3292 пациента.В стране только готовятся развернуть массовую вакцинацию. По словам премьер-министра, кампания стартует до 20 февраля.ЧЕХИЯСтраны Восточной Европы перенесли первую волну коронавируса довольно легко, но вот вторая решила проверить систему здравоохранения в этих государствах на прочность. Так в Чехии уже второй день подряд регистрируют рекордное число новых инфицированных - 17 668 человек. На день раньше это это число было меньше всего на 390 человек.- В настоящее время в стране больны 132 725 человек, это крупнейший показатель за весь период пандемии. В больницах находятся 7143 человека, в том числе 1061 в тяжелом состоянии, - говорится сообщении чешского Минздрава.Всего за период эпидемии коронавируса в Чехии заразились 794,7 тыс. человек, жертвами инфекции стали 12 621.В связи с ростом заболеваемости власти страны приняли решение продлить ограничительные меры до 22 января. В течение этого периода по-прежнему будут открыты только продовольственные магазины и магазины с бытовыми товарами, аптеки. Запрещены массовые собрания, с 21 часа и до 5 часов утра действует комендантский час.В конце декабря в Чехии началась добровольная и бесплатная вакцинация. До конца января прививки должны получить медики, работающие с коронавирусными больными, люди старше 80 лет, а также пожарные, военнослужащие, сотрудники АЭС и учителя. С 1 февраля должна стартовать массовая вакцинация.УКРАИНАВ Украине разгорается новый скандал, который взял под свой контроль президент Владимир Зеленский. Ранее в украинских СМИ появилось сообщение, что около десятка депутатов Верховной рады, бизнесмены и высшие чиновники тайно сделали вакцину от коронавируса производства BioNTech и Pfizer. Две прививки обошлась в районе 3 тысяч евро. Это при том, что пока ни одна из этих вакцин официально не поставляется на территорию незалежной.Зеленский поручил расследовать эти сведения. Он добавил, что у властей есть четкий план вакцинации, согласно которому сначала прививки получат медики и люди из групп риска.За минувшие сутки на Украине заразились 8 997 человек. Общее число заболевших за время пандемии составило 1,099 тысяч человек, умерли - 19,5 тысяч.КИТАЙВ китайской провинции Хэбэй, расположенной на востоке страны, зафиксирован значительный рост числа новых заболевших. Вирус выявили у 234 человек. У 144 из них болезнь протекала бессимптомно.Чтобы предотвратить распространение инфекции, власти приостановили на время автобусное, железнодорожное и авиасообщение с 11-миллионной столицей провинции Шицзячжуаном. Некоторые районы города закрыты на карантин, отменены занятия в школах и детских садах. Помимо Шицзячжуана, инфекция обнаружена в городах Синтай и Наньгун.В Пекине принимают усиленные меры безопасности, чтобы избежать новой волны. Это несмотря на то, что в середине декабря в КНР началась массовая вакцинация от COVID-19. Для всех жителей страны она бесплатна, отметил замглавы Комитета по делам здравоохранения Китая Цзэн Исинь. Привиться могут граждане в возрасте от 18 до 59 лет, за исключением беременных, людей, страдающих гипертонией, диабетом и некоторыми иммунными заболеваниями. В первую очередь, вакцину могут получить люди, находящиеся в зоне риска. На сегодня привиты уже более 4,5 млн человек.