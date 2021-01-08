Актриса Александра Яковлева, ставшая знаменитой на всю страну после выхода на экраны фильмов \\"Чародеи\\" и \\"Экиаж\\", каждый день собственным примером вдохновляет миллионы россиян. Три года назад ей диагностировали рак груди на последней стадии. Услышав диагноз, артистка впала в депрессию и потеряла смысл к жизни. По словам артистки, она находилась на грани жизни и смерти. Однако потом взяла себя в руки и теперь каждый день показывает, что страшный диагноз - не приговор.Александра Яковлева ушла из актерской профессии на пике славы, но ничуть не жалеет об этом. Новую жизнь она начала в 1993 году, занявшись общественной работой в своем родном Калининграде. За почти 30 лет она была и заместителем мэра города, и генеральным директором ОАО \\"Калининградская пригородная пассажирская компания\\". С 2016 года - является депутатом Городского Совета депутатов Калининграда. Носит звание почетного работника Октябрьской железной Дороги.Александра Евгеньевна активно ведет блог, где делится не только насущными проблемами с калининградцами, но и рассказывает о личном. По случаю новогодних праздников она поделилась большой радостью. 63-летняя актриса разместила фото, на котором позирует с близким другом, нежно обнимая его.Яковлева предстала в кадре во всем белом, словно ее героиня из киносказки Константина Бромберга \\"Чародеи\\" Аленушка. На голове у звезды специальная вязаная шапочка. Дело в том, что после десятка курсов химиотерапии из-за онкологии знаменитость лишилась своих красивых волос.\\"Теперь мой самый близкий друг Денис будет работать в Кениге. Я счастлива!\\", - подписала она снимок. Счастливы за кумира и ее поклонники. Они оставляют в адрес любимицы самые теплые слова и пожелания.Напомним, в 2019 году Александра Яковлева сообщила о том, что два года больна онкологическим заболеванием. По ее словам, рак груди развивался в организме годами совершенно безболезненно. Она собиралась в Минск, когда у нее неожиданно отнялись ноги. \\"Вдруг я понимаю, что не могу ходить. Не могу ходить! На следующий день я понимаю, что не могу ничего… Оказывается, это все безболезненно все происходило много лет. Ты не чувствуешь ничего. Я понимала, что что-то происходит в организме, но ничего не болело\\", - делилась актриса.Врачи изначально давали ей всего несколько месяцев, так как болезнь быстро прогрессировала. \\"Врачи были в шоке, один из них даже сказал, что мне осталось всего несколько месяцев. Однако после обследования мы решили бороться. Я помню, как врач сказал, что у меня сильный организм. Это то, что в меня бабушка закладывала с питанием, с хорошими продуктами. С каждой химией мне становилось все лучше и лучше. После седьмой химии я встала и пошла\\", - говорила артистка. Звезда упорно продолжала лечение. Она прошла изнуряющие курсы химиотерапии и не скрывает, что самое сложное - мучительное восстановление после процедур. Сейчас с актрисой буквально случилось чудо - опухоль перестала расти.