Парадокс в том, что раскрашенные люди с рогами, бродившие вчера по мировым новостям, которые их проклинали, - защищают при этом семью как союз мужчины и женщины, полицию и церковь как фундамент общества, памятники военным, принцип \\"где родился - там пригодился\\", производство товаров у себя дома, национализм, антикоммунизм, частную собственность и западный мир как ценность, в общем, коллективного Рейгана.В то время как серьезные, всеми уважаемые люди, политики, от них бежавшие, защищают трансгендеров и доступ мужчинам в женский туалет, закутанный в тряпку восток, переехавший на запад, разграбление магазинов, святое право отказа от эпиляции, доступ к образованию и работе по праву происхождения, родителя номер два, отмену христианства, переделывание шекспиров под нужды отдела очистки, в общем, Советский Халифат.Вот так все странно перевернулось.Кто за дважды два четыре, тот маргинал, псих и фрик, а кто за дважды два пять, тот респектабельный господин.Наша пропаганда радуется: еще бы, дурдом - и не у нас. Какое счастье.Но радоваться нечему.Россия славна в веках тем, что воспроизводит назло самой себе все самые глупые иностранные моды, и делает это с утроенной силой, буквально вбивая их гвоздями в головы людишек - от исправления богослужебных книг триста пятьдесят лет назад до велодорожек с огромными пустыми тротуарами за миллиард только что.Так что у нас будет хуже.Будем, как некогда пел классик, привыкать.