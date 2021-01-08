Представитель Еврокомиссии опроверг появившиеся в соцсетях сообщения о подготовке изменений в визовой политике.В частности, недавно некоторые телеграм-каналы утверждали, что вскоре выдача виз в европейские страны будет проводиться только на основании сертификата о прививке от коронавируса.– Не могу ничего сказать об условиях въезда в Шенгенскую зону в будущем. В настоящее время в ЕС действуют временные ограничения на поездки из третьих стран, за исключением небольшого числа государств. От вакцинации это не зависит. На данный момент я не могу объявить о предстоящих изменениях в данной политике. – заявил представитель Еврокомиссии.Авторы некоторых публикаций утверждали, что визы планируется выдавать лишь на основании прививок, сделанных вакцинами, одобренными в Евросоюзе, в число которых не входят ни «Спутник V», ни другие биопрепараты российского производства.Кроме того, появились сообщения о закупке партий вакцин от американских производителей с целью получения пресловутых шенгенских виз представителями российской элиты, которые не готовы отказаться от зарубежных поездок на фоне ситуации с пандемией.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКовид-паспорта в России: кому и зачем нужен документ о вакцинацииС января 2021 года россиянам начинают выдавать ковид-паспорта. «Комсомолка» разбирается, зачем это нужно и как будет выглядеть новый документ (подробности)