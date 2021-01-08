Вчера я поздравил его с Рождеством. Он не ответил. Я удивился. Да, он не обязательно тут же реагировал, иногда спустя час-два, ну полдня. Но отвечал всегда – обычно какой-то дурацкой шуткой или картинкой из интернета, тоже дурацкой. В сети он был как подросток, даже завел тик-ток, страшно радовался этой игрушке, несмотря на свои шестьдесят.А сегодня я узнал, что именно вчера его не стало. Человека, который придумал «Бабушку Агафью», «Планету Органику», «Натуру Сиберику», до фига каких брендов. Не стало Андрея Вадимовича Трубникова.Целую книгу я написал о нём. Причем, я осознал, что это мой герой в нашу первую же встречу. Тогда я пришел на интервью, мне сказали чуть подождать. Что я знал о нем в тот момент? Что он придумал самый изощренный и самый успешный русский косметический бренд Natura Siberica. Больше особенно ничего, Трубников крайне неохотно и редко давал интервью в ту пору.Пока я ждал, заглянул в комнату, где он сидел, ругался с сотрудниками. Именно комнату – у Трубникова не было своего кабинета. Куча брендов, огромная компания – а своего кабинета не было. Короче, я впервые увидел его. И подумал: «Вот этот лысый толстый вздорный дядька – создал вот это всё?». Охренеть. Он походил на старого Винни-Пуха, который по ошибке попал в кино Балабанова.Ну и потом мы стали общаться. Говорили долго, очень долго. У Трубникова была жизнь как раз для кино Балабанова, сейчас не время подробностей. Короче, разорившись в 1998-м на продаже алкоголя, он с женой и маленьким сыном переехал из шикарной квартиры в хрущобу. И там, на маленькой кухне, его и осенило: а вот эти моющие средства для посуды – как их делают? Пошел в какой-то НИИ, выяснил, что всё до смешного просто. Формула элементарная.Важная деталь: Трубников не может сидеть без дела. Ну разорился, надо еще что-то придумывать. Он – человек, который ловит идеи из воздуха. В данном случае из моющего средства. Авантюрист и гений.Арендовал подвал и в этом подвале с какими-то алкашами стал мешать в чанах новое моющее средство. И разливать по бутылочкам. Средство в результате оказалось гораздо дешевле прочих. Выгода, м?Собственно, в том грязном подвале и начиналась Natura Siberica. А как еще мог начаться крепкий русский бизнес? В офисе с маркетологами в белых сорочках и графиками на стенах? Нет. Он начинался так. А графики, маркетинг, всякие стратегии – Трубников всегда ненавидел.Нет, конечно, до «Натуры» еще было много всего, большой путь. Но главное – сделал это дядька из подвала, который вообще не шарил в косметике.У Трубникова было удивительное чутье. Он шел напролом, когда ему все говорили: «Андрей, да ты идиот, посмотри, что за конкуренты вокруг! Монстры, лореали с ланкомами». Да, соглашался, он, я идиот. Но буду делать так, как считаю нужным.И он выиграл.…Я не знаю, что будет теперь с его компаниями. Это тот случай, когда все творилось в голове одного человека, он был сумасшедшим, сам называл себя «крейзи рашн», и ловил от этого кайф. Ни одну закорючку на этикетке не могли утвердить без его одобрения. Хотя у него превосходная команда, некоторых людей он когда-то взял буквально с улицы и вырастил до топ-менеджеров.У него есть младшая дочка Лиза, ей семнадцать, девчонка талантливая, ей это все интересно. Отец сам говорил, что вполне готовая «преемница», но сперва надо учиться. Не знаю, не знаю.Мы с ним ссорились и мирились, иногда он бесил меня, иногда я бесил его. Но мы с ним планировали написать еще одну книгу вместе. Обсуждали план. О чем? Какая теперь уже разница.Прощайте, мой дорогой, мой безумный Андрей Вадимович.