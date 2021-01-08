Анастасия Волочкова – известная любительница банных процедур. После жаркой парилки балерина обожает нырнуть в ледяную воду. Купель на открытом воздухе – одно из самых любимых мест Анастасии в ее доме, которое она не раз использовала в своих фотосессиях. Балерина ныряла в гигантскую емкость в купальнике и без, делала в ней шпагат и даже купала в ней кота (животному тогда с трудом удалось высвободиться из объятий хозяйки и благополучно дать деру). Как-то балерина сфотографировалась в купели обнаженной, прикрывшись только застывшими на поверхности воды льдинками. На нынешнее Рождество Анастасия решила повторить этот момент и вновь искупалась в ледяной воде голышом. Правда, на этот раз вместо льда она прикрылась банными вениками. Свою макушку артистка кокетливо украсила пригоршней снега.- Если в купели нет льда, то его может заменить снежок, - подписала балерина под опубликованным в Инстаграме снимком.Комментарии к своему посту Волочкова заблаговременно отключила. Иначе фолловеры наверняка напомнили бы ей, что Рождество – не самое подходящее время, чтобы делать и публиковать в соцсетях подобные фотографии.Во время новогодних каникул балерина уже не раз демонстрировала подписчикам свою фигуру на морозе. Например, сразу после Нового года 44-летняя балерина станцевала в красном бикини у стоящей перед ее домом елки. А спустя несколько дней сделала вертикальный шпагат в одних трусиках, позируя у кованой ограды особняка.- Люблю праздник каждый день! И всегда растягиваю удовольствие! Глазами любимого, - написала балерина под постом со шпагатом, также отключив комментарии к нему.Совсем скоро, 20 января Анастасия отметит юбилей – балерине исполнится 45 лет. Обычно каждые зимние каникулы Волочкова проводит на Мальдивах, совмещая отпуск с новогодними праздниками и отмечанием своего для рождения. Что на этот задумала балерина, неизвестно. Пока что артистка проводит выходные в Москве. Не исключено, что загадочный бойфренд Волочковой, с которым она встречается уже два года, приготовил для нее какой-нибудь сюрприз. Возможно, Анастасия и ее возлюбленный улетят на тропические острова накануне 45-летия звезды.