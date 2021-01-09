Чем больше информации поступает, тем интереснее вырисовывается картинка.Пока сторонники Трампа мирно митинговали перед зданием Капитолия, группа непонятных персонажей, среди которых были опознаны несколько активистов «BLM» и «antifa», разбили несколько окон в задней части здания и проникли внутрь. Заметьте, без оружия.Под предлогом угрозы «захвата здания» заседание Конгресса прерывается как раз на том месте, где республиканцы опротестовали принятие списка выборщиков от одного из оспариваемых штатов – от Аризоны.Очень удобно для демократов, если они не уверены, что смогут продавить нужное им решение.В ходе «штурма» полицией была убита одна девушка. Зачем, почему – непонятно. Есть видео, где видно, что она просто стояла в толпе, ни на кого не нападала, ничего не била – ее просто убили.И, кстати, была реальная бомба, заложенная в здание штаба республиканцев (к счастью, обезвреженная саперами).Затем «террористам» и «инсургентам» (как дружно обозвали их все демократические СМИ) дают полчаса пошалить, сделать веселые фотки из личного кабинета Пелоси и из зала Конгресса.Серьезно, десяток безоружных оболтусов, которые ничего не сделали, кроме фоток в кресле спикера Конгресса, были объявлены Вселенским Злом, террористами и «угрозой демократии». И все СМИ, все журналисты, а также куча чиновников и конгрессменов с самыми пафосными рожами называют их «страшной угрозой нашему образу жизни и нашим ценностям».После чего спокойно, без боя и перестрелок (и даже без вмешательства Брюса Виллиса и Джерарда Батлера), этих «ужасных террористов» убирают из здания.Под шумок Пенс, в обход президента, принимает решение о вводе в столицу Нацгвардии. Как это называется? Правильно, госпереворот. Или, по-английски, «coup».Ах, да, твиттер Трампа блокируется на 12 часов, а его обращение к протестующим с призывом мирно разойтись удаляется Фейсбуком. Госперевороты именно так и происходят.Тут появляются Пенс и Пелоси, которые заявляют, что «заседание Конгресса будет продолжено».Часть республиканцев деморализована, они заявляют, что больше не поддерживают требование о 10-дневном расследовании фальсификации выборов (что и требовалось заговорщикам).И с повестки дня снимается рассмотрение возражений по остальным оспариваемым штатам. Удобно, чего уж там.Заседание Конгресса продолжается, и дежурные клоуны, читая заранее заготовленный текст с осуждением «ужасных террористов» с бумажек, усиленно имитируют наличие слушаний (хотя все говорят одно и то же).После чего полиция снаружи Капитолия получает приказ разогнать толпу с применением слезоточивого газа и спецсредств. Массовка больше не нужна, картинка с «террористами» уже нарисована.В результате:Законный механизм оспаривания списков выборщиков сорван.Вся демократическая общественность, поменяв нижнее белье после пережитого страха, требует отставки, импичмента и сожжения на костре Трампа (некоторые уже стряпают на скорую руку очередную подачу на импичмент).Республиканцы деморализованы, а их лидеров – Тэда Круза и других – обвиняют в «поддержке терроризма», требуют лишить полномочий и судить.Республиканская партия разгромлена (в том числе при участии внутренних предателей), а госпереворот в США, совершённый верхушкой Демократической партии, фактически завершен.Еще ремарки по ходу дела.В Джорджии прошедшие выборы двух конгрессменов сопровождались точно такими же наглыми и неприкрытыми фальсификациями, как и ноябрьские президентские.Демократы даже не заморачиваются на то, чтобы создать хотя бы минимальную видимость честных выборов. А зачем? Их сторонники уже давно приучены к мысли, что «ради победы над республиканцами допустимо все», а мнение республиканцев их не волнует – они будут их просто репрессировать.Хор «солдат Синклера»(тм) из неполживых демократических СМИ всё равно будет рассказывать, что «Все, что делается, делается ради защиты нашей демократии».Умиляют массовые заявления, звучащие как «Захват административных зданий – это удел банановых республик, в нашей стране это недопустимо».Впрочем, Грузия, Украина и белорусские змагары и так в курсе, что они банановые республики (РБ пока нет, но бчб-шники очень хотят ее в таковую превратить).На слушаниях в Конгрессе все наперебой говорят «нет доказательств фальсификации выборов», хотя этих доказательств у Джулиани 1400 страниц дела. Но никто даже не пытается посмотреть эти доказательства, они их просто «не видят». При этом те же люди обвиняют Трампа фактически в попытке захвата власти (да-да, двумя десятками безоружных туристов), даже не пытаясь собрать какие-то доказательства его вины.За последние дни мы видели все – удаление миллионных групп сторонников Трампа в соцсетях, блокировку аккаунта действующего президента США, объявление мирных протестующих «террористами» и «инсургентами» (мальчик Витя из Ростова интересуется «А что, так можно было?»), нарушение всех демократических процедур, фальсификации, цензуру, фейк-ньюз и угрозы политическим оппонентам.Но местные сторонники «западных ценностей» будут и дальше старательно делать вид, что «это другое», в США все нормально, выборы не фальсифицированы и цензуры нет.Дальше будет убогий цирк, когда те, кто год поддерживал бунты «BLM» (с трупами, мародерством и поджогами), заявляют «Насилие – это не выход». А путчисты, узурпировавшие власть, будут рассказывать про «блестящую победу демократии над тиранией Трампа». Уже начали. Александр Роджерс