Руководство Твиттера приняло решение бессрочно заблокировать аккаунт @realDonaldTrump, принадлежащий Дональду Трампу.Блокировка произошла из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».Аккаунт @POTUS (аббревиатура President of the United States – Ред.) будет цензурироваться администрацией соцсети и далее. После инаугурации Байдена он будет передан без подписчиков 46-му президенту США.Источники сообщают, что Трамп пришел в ярость от решения Твиттера, аккаунтом в котором действующий президент управлял лично, по несколько раз в день публикуя в нем свои записи.Он написал в @POTUS, что «Твиттер не заставит его замолчать». Модераторы соцсети через несколько минут удалили это сообщение.Является ли происходящее покушением на свободу слова? Почему Трампу объявлена информационная война? На эти вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» ответил американист Михаил Таратута.- Безусловно, это информационная война. И она началась не 6 января, а гораздо раньше – сразу после выборов, когда Трамп начал оспаривать их результаты. Его стали цензурировать, отключать его аккаунты. Это очень печальная ситуация для американской демократии.Существует Первая поправка к Конституции США, гарантирующая свободу высказываний. И соцсети плюют на нее. Для Соединенных Штатов это явление экстраординарное.Сейчас там раздаются голоса, что все аккаунты во всех соцсетях всех сторонников Трампа надо закрыть.У Трампа никаких рычагов давления на эту ситуацию никаких нет. Но за ним - очень большое количество его сторонников. Мы говорим о десятках миллионов. Байден и его противники Трампа играют с огнем. Ведь речь идет о половине страны, и она никуда не денется. Трамп уйдет, но эта половина останется. Останется в качестве источника напряженности. Ни на какое объединение нации, о котором постоянно говорит Байден, надеяться не приходится. Раскол только углубился.Протесты в США утихнут. Но недовольство остается. И все будет зависеть от той политики, которую будет проводить Байден. Если это будет то, что он обещал в ходе своей предвыборной кампании (а это левая политика), то разного рода эксцессы будут учащаться, противостояние будет приобретать еще более серьезные формы. Если же Байден даст задний ход и не будет слишком уж рьяно выполнять данные обещания, то напряженность, да, будет сохраняться, но до точки кипения дело не дойдет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНачались нападения: Нью-йоркская недвижимость Трампа взята под охрануКорреспондент kp.ru передает с места событий о том, что происходит в городе после штурма Капитолия (подробнее)