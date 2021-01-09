9 января вдруг выяснилось, что артистка театра «Современник» Лия Ахеджакова заболела коронавирусом и была доставлена в больницу на карете скорой помощи. Народной артистке России — 82 года, она входит в так называемую группу риска, поэтому состояние Лии Меджидовны сразу вызвало серьезные опасения.Однако продюсер актрисы Ефим Спектор тревогу рассеял — оказывается, Ахеджакова под контролем врачей уже несколько дней.- Госпитализировали три дня назад, - ответил на звонок «КП» Ефим Давидович. - Это только сейчас почему-то стало известно.- Каково состояние Лии Меджидовны? Она легко переносит ковид?- Реанимация не требуется, лежит в обычной палате. Лечат антибиотиками подтвержденный вирус. Начали несколько дней назад.- Это Коммунарка?- Нет, обычная городская больница.- Она на связи, вы созваниваетесь?- Да, в сознании. Постоянно держим связь.Ближайший спектакль «Современника» с участием Лии Ахеджаковой — «Игра в джин» в постановке Галины Волчек — намечен на 12 февраля. К тому времени актриса уже должна успеть оправиться после лечения от коронавируса.