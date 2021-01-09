Очень странный сюжет был разыгран во время музыкального спектакля «Бал. XX век» в МХТ им. Чехова, прошедшего 8 января. Инсценировка Аллы Сигаловой и Константина Эрнста, посвященная истории России двадцатого века, чуть не завершилась кровопролитием. И вовсе не постановочным.Во время одной из сцен актеров, отмечающих наступление новой эпохи после ухода Бориса Ельцина, накрывает снегом. Сначала они стоят ошарашенными, а затем начинают кидаться этим снегом друг в друга. Как бы продолжать жить. Так поставлен финал спектакля. Так вот во время этой сцены вместе с хлопьями искусственного снега на артистов высыпались...гвозди.Большая часть удара пришлась на Софью Эрнст (высота сцены более 30 метров, так что несложно представить, с какой скоростью летели саморезы). Однако актриса пострадала несильно - помощь медиков не потребовалась. То ли кто-то неудачно пошутил, то ли по ошибке оставил гвозди в коробке с реквизитом, то ли намеренно пытался нанести урон артистке.Дежурный администратор МХТ им. Чехова ответил «КП», что не может опровергнуть или подтвердить это событие. Поверить в его правдивость и правда сложно. Кажется, что подобного уровня интриги остались далеко в эпохе Средневековья, пьесах Шекспира или легендах и мифах Большого театра про толченое стекло в пуантах.Пресс-секретарь театра Наталья Витвицкая написала, что комментариев не последует. Худрук МХТ им. Чехова Сергей Женовач трубку не взял. А Софья Эрнст не ответила на сообщения в инстаграме.Зато актер Николай Сальников («Карпов», «Ненастье», «Подольские курсанты») сказал «КП», что ничего подобного не было. «Это неправда», — заявил артист, тоже участвовавший в спектакле. Примерно тоже самое написал в фейсбуке и Александр Егоров — зритель, смотревший «Бал. XX век» с балкона. Гвоздей он не увидел.Может, просто не заметил, а может, артисты самоотверженно отыграли сцену. Не исключены и подписки о неразглашении. Ведь «КП» удалось подтвердить ЧП. Источник, близкий к труппе театра, заверил, что гвозди и правда высыпались на голову Софьи Эрнст. И делом в тот вечер приезжали заниматься сотрудники Следственного комитета РФ — именно им и предстоит установить личность тех, кто допустил оплошность или покушался на здоровье актрисы. Возможно, именно с этим и связано молчание официальных представителей МХТ им. Чехова.