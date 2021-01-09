Чисто «женская» проблемаЖенская гормональная система играет не только на наших нервах, но и на весе.- Обычно женщины знают, что после овуляции наше тело начинает готовиться к возможной беременности: аппетит повышается, а с ним и вес, - говорит наш постоянный эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - Но чувствительных барышень плюс на весах в 1-2 килограмма может в буквальном смысле повергнуть в истерику. А это норма, ведь за три-четыре дня до начала нового цикла не только аппетит повышается, но и происходит задержка жидкости, что тоже отражается на весах. Так что не стоит переживать: плюс-минус 1-2 кг в течение менструального цикла - это абсолютно нормально.С каждым годом худеть все труднееВозрастные колебания веса – еще одна женская проблема.- Часто мои пациентки, набравшие 10-15 кг веса к своим 40 годам, с возмущением констатируют, что диета, раньше помогавшая быстро и эффективно, перестала работать, - отмечает Людмила Денисенко. - Увы, в молодости и обмен веществ быстрее, и физнагрузки работают эффективнее. После 45 лет худеть, к сожалению, гораздо сложнее. Как правило, у женщин перестройка метаболизма совпадает с климактерическим периодом (то есть за несколько лет до менопаузы). А замедление жизненного ритма и гормональные изменения взаимообусловлены. Кстати, уровень «мужского» гормона тестостерона в женской крови также начинает падать. А именно он отвечает не только за скорость жирового обмена, но и за рост мышц. Потому изнурительные тренировки в спортзале не дают результатов.То есть с возрастом быстрые способы похудения становится все менее эффективны. А если вы от природы склонны к полноте, то и лишние кило будут липнуть быстрее. Нужно переходить на планомерное снижение калорийности рациона.- И в это время важно не уныло сесть на диван и бормотать «а что поделаешь — возраст», а оставаться активной и бодрой, - подчеркивает наш эксперт. - Вялость, сонливость, упадок сил и прочие признаки старения могут отступить, если вы будете бороться с ними. Другого способа отсрочить физиологическое торможение обменных процессов, увы, не существует.Когда в даме слишком много мужскогоУпомянутые выше мужские половые гормоны - андрогены, и в частности, тестостерон, играют роль не только в возрастных, но и в половых проблемах лишнего веса. Примерно у каждой десятой женщины после 25-30 лет возникает синдром поликистоза яичников, когда яичники в избытке производят мужские гормоны. И лишний вес из-за этого – не самая большая проблема. В таком состоянии возникают сбои в менструальном цикле, из-за чего сложнее зачать ребенка. Также неприятными последствиями поликистоза становятся повышенное оволосение лица, акне, изменение фигуры по мужскому типу.Гормональные изменения, сопутствующие возникновению поликистоза, часто сопровождаются повышенной выработкой инсулина - одного из главных действующих «лиц» в регулировании жировых запасов. Конечно, далеко не все страдающие от поликистоза толстеют, но это не значит, что стоит махнуть рукой на поход к эндокринологу и гинекологу (см. Важно).«Груши» толстеют даже от воздуха, а «яблокам» сложно сбросить весКак известно, все мы разные, и далеко не каждому подойдет то, что помогло знакомому. Одна из причин «лишнего» веса кроется в ваших конституционных особенностях, а проще говоря, в вашем сложении. В зависимости от особенностей телосложения выделяют три типа фигуры: худой астеник (эктоморф), «нормальный» нормостеник (мезоморф) и полненький гиперстеник (эндоморф). Человек не всегда принадлежит одному типу, чаще всего помимо основного типа заметны и черты других. Изменить телосложение довольно сложно, поэтому лучше совершенствовать имеющуюся фигуру, подчеркивая свои индивидуальные достоинства.Внутри этих групп есть еще «геометрически-фруктовые» отличия (фигура-прямоугольник, перевернутый треугольник, песочные часы, яблоко, груша, и пр.).Если форма вашего тела походит на яблоко (широкая талия, узкие бедра), то для снижения веса потребуется много усилий. Абдоминальный жир (концентрируется в области талии и живота) очень плотный, чтобы его победить, нужно больше времени. Зато когда вам удастся сбросить вес, больше шансов удержать стройность.А вот женщины с женственной фигурой в форме груши (тонкая талия, широкие бедра) толстеют от каждой печенюшки. Поэтому им важнее помнить о калориях, особенно в возрасте после 40.ВАЖНО!Почему важно вовремя посещать врачаЕсли к врачу вас можно затащить лишь в случае перелома или, не дай бог, инфаркта, то вы рискуете не узнать подлинных причин лишнего веса. А ведь это может быть не только возрастной гормональный сбой. Причиной лишнего веса, с которым очень сложно бороться, может быть целый список заболеваний, начиная от гипотиреоза (снижения функций щитовидной железы) и заканчивая преддиабетом и диабетом.Ведь именно щитовидка у женщин «около сорока» бывает едва ли не главным «провокатором» лишнего веса. Гормоны щитовидной железы регулируют энергетический обмен, и,если их количество снижается, то и обмен веществ ухудшается. Гипотиреоз встречается у 10% взрослых и возникает по множеству причин, а проявления его часто путают с депрессией, климаксом, гиповитаминозом и еще бог весть с чем, даже не пытаясь обратиться к врачу. К счастью, если вовремя диагностировать проблему и назначить терапию, ситуация вернется в норму.Или внезапно начинает расти живот, хотя и едите не больше прежнего, и о беременности не задумываетесь. А причин может быть множество: опухоли (злокачественных и доброкачественных) матки и яичников, скопление жидкости в брюшной полости (асцит), увеличение длины сигмовидной кишки (долихосигма), да и банальные запоры…И чтобы не довести ситуацию до критической, важно вовремя обращаться к врачу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСамые эффективные и безопасные диетыРассмотрим, на каких из них можно остановиться без дополнительного вреда для здоровья (подробности)