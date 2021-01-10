Январские каникулы многие звезды провели на больничной койке. Рассказываем об их самочувствии.Самый тяжелый больной – Борис Грачевский, который был госпитализирован еще до новогодних праздников. 71-летний художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» сначала лечился дома – жаловался на скачки температуры и кашель. Коронавирусом также болела его жена, но в легкой форме. Но в конце декабря состояние Грачевского ухудшилось, и он был госпитализирован в коронавирусную больницу. Из-за обширного поражения легких и сопутствующих заболеваний Грачевский еще 30 декабря был переведен в реанимацию, а через несколько дней сам Борис Юрьевич написал друзьям, что его состояние стабилизировалось - общался с близкими из палаты интенсивной терапии.«Болезнь коварная, поэтому состояние Бориса продолжает оставаться стабильно тяжелым, - рассказал kp.ru коллега Грачевского. – Он действительно в реанимации, на кислородной поддержке, но жена не подтверждает информацию о медикаментозной коме».На днях появилась информация о том, что еще с 7 января Борис Юрьевич на ИВЛ в реанимации, введен в медикаментозную кому. Жена звезды это не подтверждает – а всю свежую информацию друзья Грачевского получают от его супруги Екатерины, она сообщила, что муж действительно продолжает находиться в реанимации, в стабильно тяжелом состоянии.86-летний Василий Лановой в праздничные дни также был госпитализирован в коронавирусную больницу, у народного артиста было диагностировано поражение легких 5%. Лановой лечится от коронавирусной пневмонии в обычной палате, и уже идет на поправку – супруга актера сообщила, что температура у Василия Семеновича спала.82-летняя Лия Ахеджакова со среды 6 января лежит в обычной палате коронавирусной больницы, получает все необходимое лечение. «Начали лечение несколько дней назад», - сообщил kp.ru представитель актрисы. Народная артистка и сама отвечает на звонки журналистов, правда Лия Меджидовна не любит рассказывать о «болячках», поэтому говорит, что дома читает книжку.47-летняя Мария Миронова тоже решила не сообщать о своей болезни. Но коллега актрисы рассказала kp.ru: «У Машеньки коронавирус, но она дома лечится, все с ней в порядке, под контролем, протекает в легкой форме. И есть надежда и уверенность, что скоро поправится. В конце январе Маша уже собирается играть спектакль». Миронова на самоизоляции в загородном доме.49-летняя Лера Кудрявцева самоизолировалась от семьи в московской квартире – муж, дочь и няня в загородном доме. Кудрявцева принимает витамины, использует спреи для носа, постоянно измеряет сатурацию. «Валяюсь без сил», - коронавирус у телеведущей протекает в легкой форме, позволяющей лечение амбулаторно. Из симптомов – в начале болезни была невысокая температура, сейчас пропали обоняние и вкус, заложен нос, слабость. Медработников для сдачи анализов и контроля своего состояния Кудрявцева вызывает на дом. Коронавирусом Лера заболела после того, как сходила на новогоднюю елку с дочкой. Сначала затемпературил ребенок, но вскоре Маша уже была здорова и Кудрявцева сдала тест на коронавирус перед поездкой с мужем в ОАЭ. Так звезда и узнала, что у нее коронавирус. Муж звезды хоккеист Игорь Макаров здоров.Но есть и хорошие новости – на каникулах выписали после лечения от коронавирусной пневмонии 86-летнего Олега Басилашвили, и 91-летнюю композитора Александру Пахмутову и ее супруга 92-летнего поэта Николая Добронравова. Легендарные артисты справились с болезнью без осложнений, и чувствуют себя хорошо.