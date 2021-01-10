Отвечая на вопросы Наили Аскер-заде в ее программе на канале Россия-24, белорусский президент пояснил, как изменились его отношения с украинским коллегой- Какие чувства у меня к Зеленскому сейчас? Да никаких! Я зла не держу на Володю Зеленского. Украину довели до такого состояния, что оттуда выход только в одном направлении. По молодости можно конечно, что-то не так понимать. Нету злости. Вот Украина про нас, про меня что-то там заявили. Заявить они заявили — но отношения то у нас добрые. Украинский народ к белорусам относится хорошо. Мы к ним - еще лучше.- Отношения в каком состоянии?- Как развивалось экономическое сотрудничество, так и развивается. Мы базисно не разрушаем. Если что-то нужно для Украины — делаем. Дипломатические отношения застыли. Никаких контактов, кроме послов. Если бы увидел бы Зеленского где-то - сказал бы «Привет, Володя!». Я бы косо, снисходительно, с презрением на него не смотрел. Он молодой президент, обучаемый, он здравый молодой человек.С колена бы я с ним не здоровался.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАлександр Лукашенко о Светлане Тихановской: Не знаю, какая она хозяйка или домохозяйка, но мысль она сформулировать не можетПрезидент Белоруссии дал интервью Наиле Аскер-заде (подробнее)