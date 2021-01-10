Я никогда не видела людей храбрее и жестче, чем дети, заболевшие смертельными заболеваниями. «Гвозди бы делать из этих людей» - как про них писалось. Вот и Вика – стойкий солдатик, даже не оловянный, а бумажный! Шелестящее на ветру «оригами» из бледной рисовой бумаги. Хрупкая фигурка в инвалидном кресле, проткнутая металлическим шестом, как бабочка – булавкой. Если бы не эта конструкция, вживленная Вике в позвоночник, больная спина не выдержала бы даже ее птичьего веса и согнулась, придавив сердце, сжав легкие…Но загляните в глаза - духа борьбы в этом прозрачном существе– на отряд десантников. Попробуйте сказать, что она «смертельно больна», и тут же выслушаете грамотную, четкую лекцию о заболевании, которое называется «прогрессирующей мышечной дистрофией». О том, что никакое оно не «смертельное», если лечиться. Что лекарство от него уже изобретено и успешно прошло испытания. И что никто из больных не виноват, что оно все еще не сертифицировано в Рооссии и стоит бешеных денег. И главное, что очень скоро все изменится!.. Каждое слово в этой «лекции» - правда. Все именно так. Это шесть лет назад, когда Вике поставили страшный диагноз, его однозначно называли «смертельным». Но и тогда вся семья Варанкиных сжав зубы, приняли решение не сдаваться и верить. Ведь медицина не стоит на месте. Так и произошло, лекарство изобрели и спасение близко. Но за эти годы Вика потеряла почти все силы. Из веселой, дрыгоногой поскакуньи, то и дело мелькавшей между домом, школой и танцевальным кружком, девочка превратилась в бледный, бумажный цветок с горящими глазами. Невесомый сосуд с пылающим в глубине, горячим желанием жить.Вот только желание есть, а сил почти нет. Вика теперь даже откашливается с помощью специального аппарата. И переваривать обычную еду ее организм не может. Необходимо специальное, лечебное питание «Нутридринк». На месяц требуется не так уж и много —12 литров стоимостью 15 000 рублей. Но, учитывая, все остальные лекарства и траты на содержание обездвиженного ребенка-инвалида, для семьи это неподъемная сумма! Ведь доходы-то состоят только из пенсии по инвалидности и зарплаты папы-водителя.Если Вика дождется регистрации лекарства, силы вернутся! Она снова обретет силы и сможет сама есть, сама - держать книжку, которую читает, сама – сидеть и ходить… Она вышвырнет металлическую «булавку», пришпиливающую ее к инвалидному креслу, встанет с него и вновь научится танцевать! Но все эти мечты осуществятся только если мы поможем девочке дожить до спасительного момента.Пожалуйста, помогите собрать 170 000 рублей на годовой запас лечебного питания для Вики.(499) 250-02-44 Татьяна - координаторКак помочь:Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».Пожертвовать через Интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, PayPal, Webmoney, QIWI) - В назначении пожертвования не забудьте указать \\"Для Вики Варанкиной\\"Страница для перевода пожертвований с банковских карт:https://www.pomogi.org/stories/varankina/Пожертвовать через банкБлаготворительный интернет-фонд Помоги.ОргИНН 7702579448 КПП 770201001Р/с № 40703810022000000423Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО г. МоскваКор.счет № 30101810145250000411БИК 044525411Назначение: благотворительное пожертвование для Варанкиной Вики