В 2018 году счастливая лондонская пара – сорокалетняя датчанка Лу Тулин Симонсен и ее любимый, англичанин Шафф Прабатани – отмечали 10 лет совместной жизни. Мужчина и женщина были абсолютно счастливы, несмотря на отсутствие официального брака. Они жили дружно и весело, воспитывали двух дочек и не подозревали, что беда уже на пороге.Лу стала жаловаться на головные боли, но врачи в больнице ничего угрожающего не заметили. Следующими тревожными симптомами стали резкое падение зрения и постоянная тошнота, но почему-то медики тянули с серьезными исследованиями. Когда же, наконец, женщине сделали компьютерную томографию, врачи развели руками: опухоль головного мозга была агрессивной и слишком быстро росла, шансов выжить не было. Была лишь возможность оттянуть трагичный момент на год или два.Женщина прошла 30 курсов лучевой терапии, чтобы замедлить развитие опухоли, и печальный исход удалось немного отсрочить.Лу мечтала о настоящей свадьбе, когда ей удастся победить рак, и ее любимый пообещал ей это, хотя до этого выступал против официального брака:– Я знал, что для Лу это не просто штамп в паспорте, поэтому хотел сделать момент идеальным и все время откладывал его. Я ждал, когда будет больше времени, потом — когда будет больше денег.Когда стало понятно, что ждать больше нет ни времени, ни смысла, Шафф сделал предложение.В августе 2019 года пара решила съездить в родную для женщины Данию – попрощаться с родными. Путешествие из Лондона в Копенгаген выдалось непростым для смертельно больной Лу, и ей стало хуже.Семья женщины приняла сложное решение: свадьбе быть здесь и сейчас, даже на больничной койке.К счастью, всего за неделю удалось собрать все документы и подготовиться к необычному свадебному торжеству.12 августа 2019 года заветная мечта Лу Тулин Симонсен сбылась: она стала женой Прабатани. Через 15 минут после свадебной церемонии женщина умерла…Прабатани растит дочерей один и ни на минуту не забывает о своей Лу. В память о жене, которая очень любила читать, он открыл крошечную уличную библиотеку – небольшой домик-шкафчик с книгами – и назвал ее «Маленькая библиотека Лу».В интервью журналистам Шафф сказал: «Она хотела, чтобы все читали больше. Наши дочери тоже любят читать, а в нашем доме полно книг! Маленькая библиотека — идеальный способ почтить Лу. Теперь для всех она будет жить вечно».