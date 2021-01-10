Наконец-то, прорвало! Российские биатлонисты, которые не поднимались на подиум уже 43 гонки подряд, в воскресенье, 10 января, победили в смешанной эстафете.Честно говоря, даже после первого этапа в это верилось с трудом. Ульяна Кайшева прошла свою дистанцию не слишком быстро и передала эстафету лишь 9-й с отставанием в 30 секунд. Но тем-то и прекрасен биатлон, что здесь все может очень быстро измениться.Так произошло и на этот раз. На втором этапе прекрасно выступила Светлана Миронова, которая вывела нашу команду на первое место. «Лыжи ехали как пушка», - сказала биатлонистка, заявившая, что просто выполнила план на гонку.А вот на третьем этапе бежал лидер нашей сборной Александр Логинов, который вообще мог не выйти на старт. Еще перед гонкой тренер нашей сборной Юрий Каминский в эфире «Матч ТВ» сообщил, что в семье у Логинова произошла трагедия – у него умер отец. Именно поэтому Александра поставили не на последний этап, и Александр смог собраться, вышел на старт и сумел сохранить минимальное преимущество.А на самый ответственный этап поставили Эдуарда Латыпова. 26-летний гонщик отлично стрелял на лежке, но вот со второго рубежа уходил только третьим. Но прекрасно накатил на финише и принес такую долгожданную победу! Поздравляем!!!Биатлон. Оберхоф (Германия). Кубок мира - 5-й этапСмешанная эстафета 2 х 6 + 2 х 7,5 км1. Россия (Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 1:08.21,7 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов)2. Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте Рёйселанд, Йоханнес Дале, Стурла Холм Легрейд) – отставание +0,7 (0+7).3. Франция (Анаис Шевалье, Жюстин Бреза, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе) – +12,1 (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов).