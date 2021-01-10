В этом году у артистов было не так уж и много вариантов для январского отпуска из-за пандемии. Поэтому толпы знаменитостей атаковали в основном три направления – Мальдивы, Бали и Дубай. Но есть и исключения. Интересно, что некоторые звезды даже в высокий сезон получили большую скидку на отдых.МальдивыДо этих островов девять часов лету из Москвы, звезды выбирают самые дорогие курорты – иначе не получить качественного сервиса и приличной еды. Сейчас на Мальдивах температура воздуха +30, а воды +27. В Индийском океане прозрачная вода, отличный дайвинг, шикарные морепродукты, романтические мероприятия, спа, личные пляжи, кино и музыка под открытым небом, завтрак на воде. Этот дорогой отдых для обеспеченных людей, но некоторым из них дают приличные скидки на отдых. Обратите внимание, если в социальных сетях звезд слишком часто упоминаются курорты и отели – это отработка отдыха и услуг.К примеру, Полина Гагарина нежится на массажах и на пляже фешенебельного курорта на Мальдивах с сыном, дочкой и женихом. При этом певица ежедневно отмечает курорт, где отдыхает, дала концерт для отдыхающих – так что платить за такой отпуск артистке не приходится.Как и самой популярной звезде в российском инстаграме – не зря же у Ольги Бузовой 22 миллиона подписчиков в инстаграме. Поющая телеведущая 30 раз за 10 январских дней упомянула 5-звездочный курортный отель, что на атолле Раа на севере Мальдивских островов. До отеля из международного аэропорта Мале всего 45 минут на гидросамолете. Отдых везде похож – шикарный завтрак у бассейна, пляж, прогулки на воде, экскурсии или дайвинг, обед в ресторане, спа, ужин, танцы или кино. Виллы, где живут звезды имеют собственные бассейны, выход к пляжу, где можно отдыхать в одиночестве. Аниматоры курорта провели для Ольги Бузовой и ее жениха блогера и певца Давида Манукяна символическую церемонию «мальдивского бракосочетания».Музыкант Дмитрий Билан за два дня отдыха уже 5 раз упомянул частный курорт на Мальдивах, где отдыхает. Так что, скорее всего, он получил большую скидку на проживание здесь.Ну а другие артисты нежатся в воде и на солнце, тратя заработанные миллионы. «Я езжу на Мальдивы 15 лет. Я влюблена в эти райские острова. Не говорите мне, что здесь скучно. Просто опускаешь голову в маске под воду и окунаешься в другой мир. Я объездила очень много стран, плавала в разных океанах, но для отдыха и перезагрузки – это абсолютно мое место!» - защищает «скучные» для многих Мальдивы певица Ирина Дубцова. Павел Воля и Ляйсан Утяшева прилетел сюда с детьми на месяц – купаются, загорают, читают книги, занимаются спортом. Здесь же наслаждаются теплом Настасья Самбурская с женихом, Павел Деревянко гоняет на водных мотоциклах с дочкой, Ксения Бородина с семьей полдня веселится у бассейна, а остальное время читает на пляже.Цена: от 200 тыс. руб. в сутки за виллуДубайВ Объединенных Арабских Эмиратах в этом году собралась компания давних друзей – музыканты и блогеры Егор Крид, Алишер Моргенштерн, Даня Милохин со своими подругами-блогершами. Друзья веселятся, посещают пляж и клубы. Здесь же отдыхает бизнесмен и рэпер Тимати с Анастасией Решетовой и их годовалым сыном Ратмиром. Официально пара рассталась, но по слухам это случилось ради съемок Тимура Юнусова в шоу «Холостяк» - говорят его уже сняли в декабре в Дубае, и в финале Тимати никого не выбрал.Много времени Тимати проводит с другом Джиганом и его семьей – женой Оксаной Самойловой и их 4 детьми, которые снимают апартаменты у пляжа. Большинство звезд жалуются на прохладную воду – можно только загорать, а купаются преимущественно мужчины. Температура воздуха в Дубае 23 градуса, морской воды – 22 градуса. Поэтому Ольга Орлова, Лолита, Инна Жиркова, Алсу с семьями загорают и не решаются зайти в воду.Цена: от 2 млн. руб. за неделю отдыха семьи из двух человекБалиОтдых здесь намного дешевле, чем на Мальдивах и в ОАЭ. Регина Тодоренко, Влад Топалов с сыном прилетели в Индонезию еще в декабре, а уже с начала января въезд в эту страну закрыт для туристов. Тодоренко и Топалов проводят время на экскурсиях, морских прогулках, в спа и ресторанах.Встречаются и с Сергеем Лазаревым, который отдыхает здесь же. Лазарев с компанией побывал в пещере летучих мышей, на местном рынке, водопадах Секумпул, в водном дворце Тирта Ганга, где познакомился с внучкой короля. Лазарев на Бали впервые, поэтому эмоций не сдерживает: «Не раз слышал о том, что остров Бали - это место силы, место самопознания и разных инсаи тов! Честно говоря, всегда скептически относился к этому! Но приехав на остров, я сам почувствовал невероятную энергетику и какой-то особенный посыл. Многие вещи в голове стали яснее, на многое я стал спокойнее реагировать, а что-то и вовсе пропускаю мимо ушей. Я понял, что важно быть в гармонии с собой. Итог один - прежде чем делать вывод о чем-то или о ком-то, нужно узнать или исследовать самому».А вот музыкант и композитор Рита Дакота давно влюбилась в эти места, и когда объявили, что Индонезия закроет границы для туристов с 1 по 14 января 2021 года, она быстро поменяла январские билеты на вылет в последние дни декабря. Дакота с 3-летней дочкой и женихом знала, что ей предстоит пятидневный карантин в «спецрезервации» Джакарта (столица Индонезии), но все равно полетела. Экстремальный поступок Рита Дакота оправдывает любовью к этому месту: «Понимала, что встречу новый год в окружении военных, понимала, что попаду в изоляцию в праздники, понимала, что мне придётся летать через весь мир с четырьмя пересадками от Бешкека до Джакарты, понимала, что всё это я проделаю с трёхлеткой на руках, в ужасных переполненных самолетах плохих авиакомпаний в экономе, без няни…» Рита сообщила, что с помощью местных знакомых они смогли избежать карантина в Джакарте и прибыли на Бали, где собираются остаться на долго. Погода здесь комфортная – температура воздуха 29 градусов, воды – 27.Цена: от 1 млн. руб. за неделю отдыха семьи из четырех человек.ТанзанияПобедительница шоу «Ледниковый период» актриса Ольга Кузьмина с сыном, мамой, семьей сестры улетела на Занзибар. Отель артистка выбрала бюджетный, однако отдохнула прекрасно, так как постоянно посещала различные экскурсии, успевая купаться в Индийском океане. Температура воздуха в этом африканском местечке – 30 градусов, воды – 29. Кузьмина и на местном рынке была, и на водной прогулке, и в парке черепах. Ольга делится впечатлениями от африканского сафари: «Когда мы полетели на Занзибар, у нас не было в планах перелетать на материк, так как, казалось, сафари - это как минимум два, три дня экстремального путешествия с ночевкой, прививками, малярией и прочими трудностями. Но оказалось, что есть однодневный тур, без дополнительных сложностей. Самолёт крошечный на 13 человек - настоящая летающая маршрутка, впечатлений масса, но все они исключительно положительные! И вот в 7 утра мы уже на континенте сразу же приземляемся на разровненную катком землю - она же взлетно-посадочная полоса, садимся в открытые джипы и начинается.... Через минуту мы уже видим жирафов, рядом с ними косули, зебры, буйволы, антилопы, кабанчики, потрясающей красоты птички, удивительные растения, крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты…» Негативным было лишь одно – многочасовые очереди в местном аэропорту.Цена: от 400 тыс. руб. за неделю отдыха семьи из 4 человек.ШвейцарияОказывается, в пандемию можно улететь из России и в Швейцарию. Для этого нужно было оплатить лечение в одной из швейцарских клиник. Вылететь в Швейцарию с медицинскими целями, получив подтверждение от элитных клиники, смогли десятки наших обеспеченных соотечественников. К примеру, светская львица Полина Аскери и телеведущий Андрей Малахов с женой. Они оздоравливались в одной из элитных клиник Швейцарии. Медицинские услуги по диагностики, детоксу и оздоровлению Малахов на праздники получил на берегу Люцернского озера в Chenot Palace Weggis. Из окон открывается прекрасный вид на Альпы. Здесь проходят оздоровительные программы по методике Анри Шено. Их цель - очищение и оздоровление организма, которое способствует физической и психологической перезагрузке. Андрей Малахов здесь получает низкокалорийное питание и множество процедур, назначенных после диагностики.Цена: от 400 тыс. руб. за человека за неделю.