Актриса Елена Яковлева удивила своих поклонников, представ в неожиданном образе. Звезда сериалов \\"Каменская\\" и \\"Склифософский\\" появилась на публике с вздыбленными волосами. Фанаты уже отметили, что такой свою любимицу до сей поры никогда не видели.Актриса Елена Яковлева с недавних пор вернулась к гастролям и съемкам после вынужденного длительного отпуска из-за пандемии коронавируса. На днях актрису запечатлели во время подготовки к съемке. Она сидит на стуле и улыбается. При этом волосы на голове звезды в прямом смысле стоят дыбом. Артистка не стала вдаваться в подробности, где было сделано фото. Она лишь подписала яркий кадр: \\"Улыбка - самый недорогой способ выглядеть лучше\\".Поклонники, пораженные внешним видом 59-летнего кумира, оставляют в ее адрес сотни комментариев. \\"Отпад! Умереть - не встать!\\", \\"Шикарный образ\\", \\" Какая вы восхитительная женщина\\", \\"Господи, вас не узнать!\\", \\"Красотка! Очень молодо выглядите\\", \\"Такая разная, но почему-то такая родная!\\", \\"Как вам идет прическа...\\", - делятся фолловеры.К слову, знаменитость никогда не скрывала, что для поддержания молодости и красоты пользуется услугами специалистов. Яковлева дважды ложилась под нож хирурга: чтобы убрать мешки под глазами и для проведения круговой подтяжки лица. Она выбрала врача, который оперировал Людмилу Гурченко.\\"Где-то в 40 лет я убрала мешки под глазами. И через год я сделала себе круговую подтяжку у очень хорошего косметолога, который делал еще в советские времена Гурченко. Это была первая операция, потом он ей отказался делать, потому что посчитал, что уже не надо - будет перебор\\", - рассказывала звезда в эфире программы \\"Спасите, я не умею готовить\\".