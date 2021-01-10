Телеведущая Ксения Собчак обратила свое внимание в своем Telegram на мотоцикл с коляской \\"Урал\\", что выпускается на Ирбитском мотоциклетном заводе в Свердловской области.\\"А вы знали, что мотоцикл \\"Урал\\" стоит почти 900к?\\" – поинтересовалась у своих подписчиков телеведущая.Собчак даже сопроводила свой пост фотографией желтого мотоцикла с коляской, очертания которого знакомы всем по советскому фильму Эльдара Рязанова \\"Берегись автомобиля\\". Именно на мотоцикле \\"Урал\\" инспектор догонял Юрия Деточкина.\\"Нормальная цена, хороший мотоцикл. Почему он должен стоить три копейки? Это единственный мотоцикл в мире с коляской, который выпускается на заводе. Обычно мотоциклы выпускаются отдельно, а коляски уже другие компании выпускают. Это все тоже недешево в 900 тысяч рублей абсолютно обоснована\\", - заявил в ответ на пост байкер Сергей Лежнев в беседе с URA.RU.Отметим, что Сергей Лежнев не простой байкер, а президент клуба \\"Ирбит Мото\\" и испытатель Ирбитского мотоциклетного завода.В прошлом году Лежнев намотал на желтом \\"Урале\\" более 23 000 километров по Европе, доехал до Африки и вернулся на нем во двор родного завода.Ксения Собчак еще бы больше удивилась, если бы узнала, что лишь 3% мотоциклов \\"Урал\\" продаются в России. К примеру, в 2010 году из 800 проданных мотоциклов в России осталось лишь 20. Основные покупатели желтых мотоциклов с коляской живут сегодня в США, Европе, Канаде и Австралии. Там их ценят за качественную ручную сборку, уникальную компоновку в которой заводчане используют немецкие, итальянские и японские узлы и агрегаты, а также приемлемую цену.Кстати, есть страны, где \\"Уралы\\" стоят на вооружении. В 2002 -ом году 2000 мотоциклов \\"Урал\\" с коляской заказала администрация Саддама Хусейна для своих врачей и колхозников. Но после убийства Хусейна мотоциклы с колясками забрали служить в иракскую армию. Там коляски оснастили легкой броней и пулеметами, как это делали немцы во время Второй мировой войны.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Это лучшее в 2021 году интервью Ксении»: Собчак и Богомолов обсудили свежий выпуск «Комсомольской правды»Телеведущая снимала режиссера на камеру (подробности)