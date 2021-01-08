Американский портал Cycle World оценил новый российский мотоцикл с коляской Ural Gear Up GEO. Его производит Ирбитский мотоциклетный завод.В материале отмечается, что эту модель выпустили лимитированной серией из всего 20 экземпляров со стоимостью 26 999 долларов за мотоцикл.Автор публикации подчеркивает, что в новом Ural были расширены внедорожные возможности базовой модели Gear Up. Также там говорится о хорошей практичности транспортного средства для передвижения по бездорожью, в котором \\"есть место для всей семьи и недельного запаса продуктов\\".