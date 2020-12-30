Рождество и Новый год - особые праздники, окутанные чудесами, волшебством и символами. Одним из них является праздничный стол. В разных странах мира люди верят, что особая еда способна принести счастье в новом году, и традиционно готовят конкретные блюда. Давайте узнаем, что любят на Рождество в Англии, чем балуют себя французы и итальянцы и без чего не обходится Новый год в Мексике и Вьетнаме. Предлагаем вам подборку мясных блюд, которые вы можете сами приготовить в предстоящие праздники: найти ингредиенты для многих из них не составит труда, например, заглянув на сайт компании «Черкизово».АвстрияВ этой стране подавать к праздничному столу птицу - дурной знак. Суеверные жители Австрии считают, что если подать птицу к праздничному столу, то счастье может улететь. Поэтому главные блюда в праздник - шницели и жареный молочный поросенок. Даже если не хочется, нужно скушать хотя бы кусочек мяса, или удача в новом году отвернется. Кроме того, на столе полно свинок из марципана или помадки. И еще один счастливый символ - клевер с четырьмя листиками.ВьетнамВьетнамцы Новый год называют Тет и отмечают этот праздник по лунному календарю. Каждый год на Тет выпадают разные даты в пределах 20 января - 20 февраля. Ингредиентами праздничных блюд выступают рис и мясо. Среди вьетнамских традиционных новогодних блюд - свинина в кокосовом молоке и пирог бань чынг из свинины с рисом, обжаренный в бамбуковых листьях.КитайХотя китайцы будут праздновать Новый год (праздник весны) только 12 февраля 2021 года, интересно узнать, что обычно у них на праздничном столе. Одним из главных блюд на столе считаются цзяоцзы (пельмени). Считается, что Китай вообще является родиной пельменей - их там едят около 1800 лет. Наиболее популярные начинки - свиной или куриный фарш с корнем имбиря и соевым соусом, рубленая говядина с овощами. Чем больше съешь пельменей на Новый год, тем больше заработаешь денег в наступившем году.АнглияРаньше традиционным блюдом на рождественском столе была кабанья голова. Позже в качестве мясного блюда прижился жареный гусь или дрофа, а для богатых людей - зажаренные целиком павлин или лебедь. Причем перед тем, как вынести птицу на стол, ей золотили клюв и украшали перьями. Сейчас истинной королевой праздника считают индейку с соусом из крыжовника. Еще подаются «Свинки в одеяле» - сосиски в беконе под горячим клюквенным соусом. А также типично английские блюда: йоркширская ветчина, запеканка из телячьих почек, утиный паштет, жаркое из барашка, пирожки из мяса птицы.СШАТрадиционный рождественский ужин в США включает запеченный свиной окорок или фаршированную курицу (на сайте компании «Черкизово» есть большой каталог мясной продукции, где вы сможете выбрать и окорок, и курицу, и индейку), картофельное пюре, соус, клюквенный соус и овощи, такие как морковь, репа и брюссельская капуста. Птицу начиняют продуктами, которые завалялись в холодильнике. Обычно это сыр, чеснок, чернослив, яблоки, капуста, фасоль, грибы, пряности. Также подают другие виды домашней птицы, ростбиф или окорок. Еще на Новый год в Америке готовят салат ромен с яйцами, беконом и луком и американский цезарь с куриной грудкой и анчоусами.ФранцияТрадиционно на французском столе должна быть птица, не важно, гусь или утка, петух, цыпленок или же индейка. Индейку, например, принято начинять свининой или трюфелями, шампиньонами или гусиной печенью, после чего это все маринуется в коньяке или вине. Утку маринуют в грейпфрутовом или апельсиновом соусе с добавлением аниса. Курицу или цыпленка шпигуют гусиной печенью, орешками, ветчиной, различными пряностями. При подаче на тарелку выкладывается гарнир из каштанов, овощей или груш.РоссияСо времен Руси обязательно на рождественский стол подавались блюда из свинины: колбасы, холодец и даже зажаренный поросенок. Помимо этого готовили и другие мясные блюда: гуся с яблоками, зайца в сметане, баранину, студень. Непременным блюдом на Рождество, как и на все праздники, были пироги: открытые и закрытые, кулебяки, расстегаи, курники, сайки, шаньги, а также блины. Сейчас из дореволюционных мясных блюд в меню у россиян сохранились студень (он же холодец), запеченный гусь с яблоками, молочный поросенок и салат оливье, только уже на советский манер с колбасой или курицей (смотри стр. 1). Мясные ингредиенты для самого праздничного салата можно подобрать из ассортимента компании «Черкизово» - колбасы на любой вкус или куриное филе (например, под брендом «Петелинка»).ИспанияКакое новогоднее застолье в Испании и без мяса? Здесь в каждом приличном доме вам предложат бокал вина и хамон - сыровяленый свиной окорок. Традиционные рождественские блюда в Испании во многом зависят от региона, но Pavo trufado de Navidad (паво труфадо де навидад - индейка с трюфелями) - одно из типичных основных блюд. Ужин начинается с супа «Карн д’Олья». Он варится несколько часов на большом куске мяса, потом добавляются макароны, похожие на огромные улитки. Мясо из супа затем едят как часть основного блюда. Часто готовят жареную баранину и молочного поросенка. Вся трапеза дополняется превосходным испанским игристым вином.МексикаОдно из самых популярных праздничных блюд в Мексике - тамале. Это кукурузное тесто с начинкой из мяса, сыра и других вкусностей, которое завернуто в кукурузную шелуху или банановые листья. На Новый год мексиканские семьи собираются вместе и готовят множество маленьких кульков тамале. Также к праздничному столу подаются: запеченная целиком индейка, тушеная свинина, ромеритос - картофель с розмарином, соусом моле и клецками из сушеных креветок.БельгияНа праздничном столе в Бельгии среди мясных блюд особая роль отводится свинине - она считается самым плодовитым животным. Также там едят телячью колбасу с трюфелями, мясо вепря, традиционный торт, пьют вино. Еще на столе всегда можно увидеть фуа-гра (паштет из гусиной или утиной печени) и тарталетки с мясной или паштетной начинкой.ГерманияГусь с красной тушеной капустой и воздушными кнедликами - самое главное и традиционное блюдо на немецком праздничном рождественском столе. Причем чем жирнее и больше птица, тем лучше. У каждой немецкой хозяйки есть свой способ приготовления этого блюда. Гуся запекают с черносливом и яблоками, поливают вином, фаршируют клецками. Традиционными блюдами также считаются Sauerkraut - тушеная квашеная капуста с сосисками, Eisbein - свиная вареная рулька, а также множество видов немецких колбасных изделий.ИталияВ Италии любят праздники! На Новый год хозяйки готовят дзампоне (zampone) - фаршированные свиные ножки. Говорят, если съешь в новогоднюю ночь хотя бы одну такую ножку, то в новом году тебя ждут успех и богатство. Также на праздничном столе обязательно будет котекино (cotechino e lenticchie) - жирная свиная колбаса. Звучит угрожающе, но на самом деле очень вкусно! Итальянцы вообще считают, что блюда из свинины на новогоднем столе принесут счастье. Запеченный фаршированный каплун или петух также считается традиционным новогодним блюдом. Для начинки используют сухофрукты, каштаны, сальсиччу, а для гарнира - запеченный картофель и овощи.Чем лакомилась русская знатьДо середины XIX века Новый год отмечали без богатого застолья, ведь главным был праздничный бал. Стол накрывали очень просто даже в домах знати. Главными блюдами были гусь с яблоками или жареный поросенок с гречневой кашей. Во второй половине XIX века на новогоднем столе появились морские деликатесы, икра, европейские сыры, «котлеты» из свиных ребер, рябчики и индейки.• Бутоны - шарики из фарша разного мяса с большим содержанием ветчинного сала. Подавались с пупетоном - клецками, отваренными в мясном бульоне.Забытые слова из старинного застольного словаря:• Бутоны - шарики из фарша разного мяса с большим содержанием ветчинного сала. Подавались с пупетоном - клецками, отваренными в мясном бульоне.• Кулис - мясной сок, процеженный сквозь сито. Служит для подправки соусов.• Похлебка - горячий суп.• Пулярда - откормленная жирная курица.• Сальми - рагу из разных видов мяса, жаренных на вертеле.• Турт - старое название тортов.Рождественско-новогоднее меню Романовых в 1880-е годы:• Винегрет• Икра белужья• Суп «Багратион» со шпинатом• Запеканка из фазанов• Рябчик по-французски с маринованными фруктами• Жареный поросенок под хреном• Перепела, жаренные в виноградных листьях• Мясо дикой козы с брусникой (любимое блюдо императрицы Александры Федоровны)• Жаркое из каплуна• Французские булочки с заварным кремом• Охлажденная шарлотка в стиле Ренессанс• Мороженое