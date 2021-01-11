Модель и телеведущая Виктория Боня уже несколько лет живет в Монако. Расставшись с миллионером Алексом Смерфитом, от которого она родила дочь Анджелину, 40-летняя звезда «Дома-2» обосновалась в роскошной квартире по соседству с бывшим мужем. Виктория летает по миру, позирует на красной дорожке Каннского фестиваля, ходит на VIP-вечеринки. Но такой роскошный образ жизни она вела далеко не всегда. Приехав в Москву из родной Читинской области, Боне пришлось карабкаться наверх с самого дна. В столице у нее не было ни друзей, ни знакомых. В Инстаграме модель рассказала, что первое время ей пришлось жить в ужасных условиях.Во время прямого эфира с подписчиками Боня вспомнила, как снимала койку в коммунальной квартире возле станции метро «Пролетарская». В большой комнате не было ничего, кроме трех железных кроватей и стола. Санузел был таким отвратительным, что девушка с трудом могла туда заходить.- Ванная была настолько убогая, что мне просто было противно, я просто не могла туда залезть, вот так вот, - рассказала Боня.Но даже эти условия, по мнению Виктории, были неплохими, ведь бывали дни, когда ей приходилось ночевать на вокзале.- Ну а что делать? Жить не на что было, и возможности не было. И надо ценить. Даже ту комнату. Потому что крыша над головой. Я даже на улице жила. И понимаю, что когда есть комната, крыша над головой, ты должен ценить это, — посоветовала Виктория.Ранее в YouTube-шоу «Лучше правду» Боня рассказывала о своем тяжелом детстве. Виктория родилась в городе Краснокаменске Читинской области. Отец оставил ее мать, когда девочке было всего два года. Вику и ее сестру воспитывали мама и бабушка, которые не могли позволить себе покупать детям новые и модные вещи.- Я не виновата, что жизнь так сложилась, что рядом не было отца, что мама не могла позволить себе покупать нам всем сапоги. Мы носили одни сапоги на семью. Когда нам надо было куда-то выйти, мы спрашивали, кто сегодня надевает сапоги. Я донашивала вещи за сестрой. Сестра еще могла мамины вещи носить, так как у них был один размер, а я – нет, - вспоминала модель.Закончив школу, Вика отправилась покорять Москву. Девушка поступила на экономический факультет университета пищевых производств, где училась на бухгалтера. Виктория подрабатывала в «Лото Бинго», потом работала официанткой, секретарём в компании по производству пластиковых окон и даже танцевала стриптиз.Все изменилось в 18 лет, когда в Вику влюбился состоятельный банкир - глава «Банка союзного развития» Евгений Суворов. Они познакомились в ночном клубе, и девушка начала встречаться с бизнесменом, хотя Евгений был женат. Через 9 месяцев он развелся с женой, чтобы начать новую жизнь с Викой.- Мы ездили отдыхать, он меня свозил везде. Я в первый раз узнала, что такое шопинг, когда мы полетели в Милан. Он к моим ногам положил абсолютно все, - рассказывала Виктория.Их роман закончился через 5 лет, когда возлюбленного Бони арестовали за хранение наркотиков. Вика два года носила ему передачи, а потом еще помогала деньгами. К тому времени она уже попала на проект «Дом-2» и прилично зарабатывала. Как участнице шоу ей сначала платили тысячу долларов в месяц, но потом ее гонорар дошел до 6 тысяч долларов.