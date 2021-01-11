В жизни 54-летней певицы Натальи Штурм – новая трагедия: ее сын Арсений перестал с ней общаться. Уже много месяцев исполнительница хита «Школьный роман» не разговаривала со своим ребенком и не видела его. Арсений живет со своим отцом, который сумел настроить юношу против матери. Бывший муж певицы, бизнесмен Игорь Павлов сменил парню номер телефона и перевел в другую школу. В итоге сын перестал звонить Наталье.Даже в день рождения Арсения артистка не смогла поздравить его лично. Штурм обратилась к сыну через Инстаграм и на 17-летие пожелала ему счастья. Наталья опубликовала старые фотографии мальчика, потому что новых у нее просто нет.- Ты хоть и не прочтешь, но тебе обязательно передадут. А мне и это за счастье. Люблю тебя, - написала певица.Сын Арсений был для нее долгожданным ребенком: чтобы родить его, Наталья прошла через процедуру ЭКО. Но это не спасло ее брак с Игорем Павловым. Отношения супругов не были гладкими – по словам исполнительницы, муж неоднократно поднимал на нее руку. После развода она старалась сохранить с Игорем дружеские отношения ради сына, но не получилось. Они расстались со скандалом и долго делили сына через суд, определяя, с кем будет жить мальчик.Игорь считал, что Наталья ведет неподобающий приличной женщине образ жизни, и пытался лишить ее родительских прав. В качестве доказательства бизнесмен приводил в суде пикантные фотографии Натальи в стиле «ню», которые она публиковала в Инстаграме. Во время зарубежных путешествий исполнительница фотографировалась топлесс и делилась обнаженными снимками со своими поклонниками. Кроме того, Павлов настаивал, что Наталья слишком часто меняет возлюбленных, выбирая парней гораздо моложе себя. По мнению экс-супруга, все это создавало нездоровую атмосферу для воспитания мальчика. Поначалу Арсений жил с матерью, но в 14 лет отец забрал его к себе. Мальчик сам решил, что с отцом ему будет лучше. С тех пор Наталья практически не виделась с сыном.Арсений появился во втором браке певицы. С первым мужем, актером Сергеем Деевым Наталья встретилась, когда училась в музыкальном училище. У пары родилась дочь Лена – впоследствии она вышла замуж за иностранца и сейчас живет заграницей. С дочкой у певицы сохранились теплые отношения.На одном из ток-шоу Штурм рассказывала, что могла бы родить еще одного ребенка. Но так и не решилась на это, сделав в молодости аборт. Певица не смогла сохранить первенца из-за бесхребетности своего мужчины.- Я вам могу сказать, что моя беременность пришлась на то время, когда я училась в музыкальном училище, - рассказала Штурм. – Лену я родила в 1989-м году, а первую, да, я ее прервала. Это как раз был 1987-й год. Я сделала так, потому что я была не замужем, у меня был любимый мужчина, который впоследствии и стал отцом моей дочери. До этого я не посчитала возможным, если мужчина не уверен, оставлять беременность.