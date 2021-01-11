В США продолжается политический кризис: не дожидаясь формального окончания срока полномочий президента Трампа 20 января, демократы прилагают все усилия, чтобы сместить его с должности.Американское законодательство предусматривает два механизма отрешения действующего главы государства от власти – импичмент и Двадцать пятую поправку к Конституции.Поправка – наиболее предпочтительный и оперативный вариант. Она прописывает процедуру перехода власти от главы государства к вице-президенту в случае досрочного окончания полномочий первого. Но запустить этот процесс может только Майк Пенс – нынешний вице-президент США, до недавнего времени считавшийся одним из самых ближайших конфидентов Трампа.Позиция Пенса не ясна: СМИ сначала сообщали, что он не поддерживает идею применения Двадцать пятой поправки, а затем заявляли, что вице-президент не исключает такой возможности, если Трамп поведет себя «еще менее предсказуемо».Но непримиримый враг Трампа, спикер Палаты представителей Конгресса, демократка Нэнси Пелоси уже сообщила однопартийцам, сообщив, что Палата официально обратится к Пенсу с требованием задействовать поправку. Сегодня или завтра на рассмотрение конгрессменов будет представлена соответствующая резолюция. Если она будет принята, то Пенсу придется на нее отреагировать, даже несмотря на то, что резолюция не имеет характера документа, обязательного к исполнению.Текст проекта резолюции звучит угрожающе для Трампа:- Защищая нашу Конституцию и нашу демократию, мы будем действовать безотлагательно, поскольку нынешний президент представляет неминуемую угрозу для них. С каждым днем ужас от продолжающегося посягательства на нашу демократию, совершаемого президентом, усиливается, равно как и настоятельная необходимость в принятии мер.И Пелоси полна решимости. «Мы призываем вице-президента представить ответ в течение 24 часов», — заявила она.Если вице-президент затянет с ответом или откажется от применения Двадцать пятой поправки, то нижняя палата Конгресса задействует механизм импичмента, приступив к его рассмотрению в середине начавшейся недели.Чтобы отправить Трампа в отставку путем импичмента, конгрессменам и сенаторам нужно будет за несколько дней составить обвинения, которые они предъявят президенту, получить заключение профильных комиссий и комитетов, а затем проголосовать.Как правило, подобные процедуры длятся несколько месяцев, но при определенной оперативности реализовать импичмент можно и в течение нескольких дней. Пока же никто не берется предсказывать – как проголосуют за него сенаторы и конгрессмены, если до голосования вообще дойдет дело.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Он облажался»: американские политики оценили поведение Дональда ТрампаПод закат президентского срока республиканца СМИ Соединенных Штатов подводят его итоги (подробности)