В автоспорте есть традиция начинать год гонкой «Дакар». А у российских «Камазов» не менее славная привычка завершать ралли победой. Но на этот раз все и вовсе может завершиться разгромом. Нынешний «Дакар» въехал в финальную часть, и если до 15 января не случится ничего экстраординарного, то весь подиум грузовиков займут машины из России.Covid-19 проредил участниковХотя когда речь идет о «Дакаре», никогда нельзя быть уверенным в любых прогнозах. Нынешний ралли-рейд едет по камням и пескам Саудовской Аравии. Но добрались до них далеко не все. Страна перед самым Новым годом из-за коронавируса закрыла въезд, и гонщикам приходилось на место страта добираться окольными чартерами и бизнес-джетами. На месте из-за положительных тестов на Covid-19 отсеялось еще несколько участников, и в результате их оказалось минимальное количество. Ну и само собой противовирусные меры соблюдаются по время ралли – гонщикам, штурманам и техникам запрещено покидать бивуаки и ограничены их контакты между командами.Проблемы с навигациейКоронавирус – далеко не главная проблема гонщиков на нынешнем Дакаре. Составили маршрута так с ним намудрили, что большинство участников столкнулись с проблемами навигации. Участники то и дело блуждают в песках и скалах, и теряют уйму времени, пытайся вернуться на правильный маршрут. Гонщиков это бесит неимоверно. «Правда в том, что я как пилот не могу дать результат. Я делаю то, что мне говорят. Это гонка штурманов, а не гонщиков», – возмущался легендарный Себостян Леб.Отец гонщика «Формулы-1» Карлос Сайнс-старший тоже был вне себя. На одном из этапов он вынужден был разворачиваться пять раз! «Я выступал на 14 «Дакарах», и никогда не было такого, чтобы я два раза терял из-за блужданий по полчаса. Это не «Дакар». То, что мы увидели, это не ралли», - один из лучших раллистов мира был в шоке.Главного соперника «Камазов» преследует злой рокКажется, только российским «Камазам» все нипочем. А вот их соперники выбывают один за другим. Не приехал Жерар де Рой – не нашел денег в этот непростой год. Не получилось и очередной битвы «Камазы» против «Мазов». Хотя как раз на белорусские красавцы был особый расчет – все-таки они то в последнее время то и дело бросали вызов «Синей армаде».Начало «Дакара»-2021 получилось многообещающим: «Маз» Сергея Вязовича выиграл пролог ралии. Но потом он сломал палец, в лобовое стекло машины попало дерево и вынесло его, а на одном из этапов у машины Вязовича отказали тормоза и до финиша экипаж добирался, не снижая скорости. Но на еще одном этапе случилась более серьезная поломка, чинили «Маз» чуть ли не до ночи, и времени было потеряна масса.Японец перемотал машину тросом, чтобы она не развалиласьВпрочем, иногда на «Дакаре»-2021 ездят и не с такими поломками. Японец Терухито Сугавара так умудрился расколошматить свой грузовик «Хино», что на него больно было было смотреть. Но гонщик не растерялся. С помощью других участников он перевернул свою машину на колеса, а чтобы она не развалилась, перемотал попрек кузова тросом. За ночь удалось починить грузовик так, что можно было обходится без перебинтовывания ее канатом. Но видок у «Хино» остался еще тот.Вот на таком фоне тройка «Камазов» под управлением Дмитрия Сотникова, Антона Шибалова и Айрата Мардеева штампуют победы и занимают три первых места в классификации грузовиков. А четвертая машина «Синей армады» Андрея Каргинова идет на 8-м месте.