Минздрав и МЧС готовят новые требования к сигаретам. Суть такова: если не затягиваться, сигарета должна не тлеть до фильтра, как это происходит сейчас, а очень быстро сама потухнуть. Курильщики со стажем наверняка помнят, что еще в советские времена так и было — если держать зажженную сигарету в руке и забыть про нее то сигарета гасла. Курильщики чертыхались и заново ее раскуривали.Тогда это считалось браком — плохая бумага. А сейчас — передовым методом борьбы с пожарами.Тогда это считалось браком — плохая бумага. А сейчас — передовым методом борьбы с пожарами. В России, по данным сайта ПожараНет, ежегодно от пожаров гибнет около 10 тыс. человек.- Инициативу Минздрава и МЧС можно только приветствовать, поскольку примерно 20-25% всех бытовых пожаров вызваны неаккуратным обращением с сигаретами, - сказал kp.ru советник председателя центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества Денис Себенцов. - Это одна из основных причин пожаров. Люди бросают непогашенные окурки из окон, они залетают на балконы нижних этажей, а балконы часто используются как склад для вещей — все возгорается. Еще одна типичная причина пожара — люди засыпают с непогашенной сигаретой, нередко в состоянии алкогольного опьянения. Причем, чем опасен пожар — вы от него не убережетесь. Если вы хотите уберечься от кражи, вы можете поставить несколько дверей, замки повесить. А от пожара в квартире соседа вы никак не защититесь. На западе уже давно используют бумагу, которая прерывает тление сигареты. Там это дало снижение пожаров почти на четверть.В Европе технология самозатухания действует с 2011 года.- Было объявлено о переходе на новый стандарт в 2008 году, и три года дали отрасли на техническое перевооружение, - рассказала kp.ru член торгово-промышленной палаты Греции Елена Калинина. - Подорожания не было. Сигарета нового формата разделена двумя кольцами из специальной бумаги на три примерно равные части. Если в момент подхода пламени к кольцу не затягиваться, сигарета гаснет. Кольца эти незаметны глазом и практически не прощупываются.Однако российские табачники обеспокоены возможными перспективами.- Безусловно, в России такая мера приведет к удорожанию сигарет, - сказал kp.ru гендиректор ассоциации «Табакпром» Андрей Межонов. - Во-первых, у нас не производят такую сигаретную бумагу, ее нужно будет закупать за границей. Во-вторых, потребуется изменение технологии. Если сейчас бумажная гильза цельная, то по технологии самозатухающих сигарет должны быть вставки из бумаги, которая не горит.По мнению эксперта, подорожание отечественных сигарет приведет к снижению спроса на них.- Мы уже сейчас не можем конкурировать с контрафактом из Белоруссии, а будет еще хуже, - сказал Межонов. - И если крупные табачные компании, работающие в России справятся с такой финансовой нагрузкой, то российские табачники не выдержат. Вряд ли стоит рассчитывать на дотации со стороны государства — Минздрав ведет целенаправленную политику на удорожание сигарет, по мнению ведомства это снизит потребление табака.