Днем 11 января на Новорижском шоссе грузовик влетел в колонну автобусов. В пазиках цвета хаки перевозили военнослужащих. Все произошло на 27-м километре трассы в сторону Москвы.— Это случилось напротив микрорайона «Западный остров». Заблокированы три полосы, растянулась пробка. На месте несколько скорых, пожарная машина. Тушить ничего не пришлось, но у медиков много работы, — рассказали kp.ru очевидцы.Судя по кадрам с места аварии, колонна из четырех автобусов шла по крайнему ряду. В последний из них и влетел грузовик. ПАЗ буквально разорвало на части: правая часть кузова вывернута наружу, виден весь салон. После первого удара большегруз отрекошетил и в другие автобусы. Но там повреждения уже не такие серьезные.В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области «Комсомольской правде» подтвердили факт аварии и вызов расчетов на место ЧП. Однако за комментариями переадресовали в Министерство обороны. «КП» отправила запрос.— Пассажиры автобусов — это военнослужащие учебного центра на Рублевском шоссе, где готовят водителей категорий C и D для частей Министерства обороны. Они возвращались с учений, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.- В результате ДТП четыре человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести. Сейчас на месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Движение на данном участке дороги временно ограниченно. Просьба водителей выбирать оптимальные маршруты объезда, – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.К настоящему моменту всех пострадавших доставили в больницы наземным транспортом и вертолётами. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, который приехал на место аварии по поручению губернатора региону Андрея Воробьёва.